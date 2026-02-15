Головна Країна Події в Україні
Україну на пів години охопила повітряна тривога

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Україну на пів години охопила повітряна тривога
Тривогу було оголошено о 19:13, вона тривала пів години
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики

Масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні ввечері 15 лютого. Сирени лунали у Києві та в усіх областях, окрім західних. Як повідомляє «Главком», Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики з півночі о 19:13.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!», – ідеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

О 19:44 було оголошено відбій. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

