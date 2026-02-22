Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу

Бійці 225 окремого штурмового полку виявили укриття росіян

Бійці 225 окремого штурмового полку повідомили про захоплення у полон шістьох російських військових, серед яких був командир взводу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, що його оприлюднив полк.

Успішну операцію здійснили двоє бійців штурмової групи «Морок», що входить до складу 225 ОШП. Українські військові виявили укриття росіян, під час штурму окупантам запропонували добровільно скласти зброю. Спочатку з укриття вийшов один російський військовий, а згодом – іще п’ятеро.

🇺🇦Двоє бійців штурмової групи «Морок» 225-го ОШП проти шістьох ворожих піхотинців 114-го МСП



Під час штурму укриття та пропозиції скласти зброю виснажені й демотивовані противники виявили бажання здатися в полон.



Таким чином вдалося поповнити наш обмінний фонд ще на 6 осіб і… pic.twitter.com/hguJqR0iL9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 22, 2026

«Таким чином вдалося поповнити наш обмінний фонд ще на шість осіб і отримати додаткові розвідувальні дані від командира взводу, який очолював цю групу», – повідомили у 225 ОШП.

Бійці 225 ОШП зазначають, що останнім часом зросла кількість росіян, які бажають здатися у полон. Це повʼязано з їхнім виснаженням та відсутністю мотивації продовжувати бойові дії. Українські військові наголошують, що збережуть життя росіян, які добровільно складуть зброю.

«За останній місяць значно зросла кількість полонених, які просто втомились від нелюдського ставлення з боку командування. А ми, своєю чергою, завжди готові зберегти життя тим, кого женуть на забій», – наголосили захисники.

Військові не уточнили напрямок, на якому полонили окупантів. Однак відомо, що бійці 225 полку наразі виконують бойові завдання на Запоріжжі. Також українські військові повідомили, що всі полонені – військовослужбовці 114 мотострілецького полку Росії, що входить до складу 5-ї загальновійськової армії РФ, яка воює проти України з 2022 року. Військові цієї армії брали участь у боях на Донеччині, а зараз діють на Запоріжжі.