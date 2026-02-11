В Україні оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 14:38 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Як повідомили моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 15:40 було оголошено відбій повітряної тривоги.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – повідомили Повітряні сили ЗСУ о 14:39.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок в Богодухові на Харківщині. Унаслідок вибуху загинуло троє дітей та їхній батько, матір поранено.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни.