Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни

Найдовші тривоги за весь час війни столиця пережила у травні 2022 року

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом цього часу столиця регулярно стає ціллю повітряних атак. За даними застосунку «Київ Цифровий», з 24 лютого 2022 року у місті пролунало 2044 тривоги, інформує «Главком».

Понад три місяці життя під сиренами

Сумарна тривалість повітряних загроз у Києві станом на ранок 24 лютого 2026 року склала 2477 годин і 8 хвилин. Якщо перерахувати ці цифри у дні, виходить, що кияни провели в укриттях понад 103 доби – це фактично три з половиною місяці безперервної небезпеки.

Найдовші тривоги та характер атак

Найдовші тривоги за весь час війни столиця пережила ще у травні 2022 року. Абсолютний рекорд зафіксовано 31 травня – тоді небезпека тривала понад 39 годин. Другий за тривалістю випадок стався 26 травня того ж року – понад 21 годину в очікуванні відбою.

Початок 2026 року запам’ятався затяжними атаками саме у темну пору доби. Найдовшою цьогоріч стала тривога 3 лютого (7 годин 20 хвилин). Також виснажливими були нічні обстріли 9 січня (5 годин 9 хв.), 26 січня (4 год. 33 хв.) та 22 лютого (4 год.).

Найтриваліші тривоги у Києві (за датою відбою):

31 травня 2022 року – 39 год. 35 хв.

26 травня 2022 року – 21 год. 19 хв.

29 листопада 2025 року – 10 год. 31 хв.

27 грудня 2025 року – 9 год. 53 хв.

1 червня 2025 року – 9 год. 32 хв.

28 серпня 2025 року – 9 годин 9 хвилин

5 вересня 2024 року – 9 год. 08 хв.

17 червня 2025 року – 8 годин 59 хвилин

4 липня 2025 року – 8 годин 49 хвилин

21 липня 2025 року – 8 годин 2 хвилини

Від 47 секунд до годин

На фоні багатогодинних обстрілів статистика фіксує і майже миттєві сигнали. Найкоротша тривога за чотири роки пролунала зовсім нещодавно – 13 січня 2026 року і тривала лише 47 секунд.

Попри тисячі годин психологічного тиску та реальних, відчутних руйнувань столиця України продовжує жити. А сили ППО роблять усе можливе, щоб кожна тривога завершувалася безпечним відбоєм.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, 2026 року розпочався 1462-й день війни. 23 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських захисників на східному фронті. За його словами, протягом останнього місяця Силам оборони вдалося відновити контроль над територією площею 400 кв. км на Олександрівському напрямку.