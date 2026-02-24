Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни
Майже 2,5 тис годин кияни провели фактично «на паузі» через тривоги, спричинені ворожими атаками
фото: glavcom.ua

Найдовші тривоги за весь час війни столиця пережила у травні 2022 року

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом цього часу столиця регулярно стає ціллю повітряних атак. За даними застосунку «Київ Цифровий», з 24 лютого 2022 року у місті пролунало 2044 тривоги, інформує «Главком».

Понад три місяці життя під сиренами

Сумарна тривалість повітряних загроз у Києві станом на ранок 24 лютого 2026 року склала 2477 годин і 8 хвилин. Якщо перерахувати ці цифри у дні, виходить, що кияни провели в укриттях понад 103 доби – це фактично три з половиною місяці безперервної небезпеки.

Найдовші тривоги та характер атак

Найдовші тривоги за весь час війни столиця пережила ще у травні 2022 року. Абсолютний рекорд зафіксовано 31 травня – тоді небезпека тривала понад 39 годин. Другий за тривалістю випадок стався 26 травня того ж року – понад 21 годину в очікуванні відбою. 

Початок 2026 року запам’ятався затяжними атаками саме у темну пору доби. Найдовшою цьогоріч стала тривога 3 лютого (7 годин 20 хвилин). Також виснажливими були нічні обстріли 9 січня (5 годин 9 хв.), 26 січня (4 год. 33 хв.) та 22 лютого (4 год.).

Найтриваліші тривоги у Києві (за датою відбою):

  • 31 травня 2022 року – 39 год. 35 хв.
  • 26 травня 2022 року  – 21 год. 19 хв.
  • 29 листопада 2025 року – 10 год. 31 хв.
  • 27 грудня 2025 року – 9 год. 53 хв.
  • 1 червня 2025 року – 9 год. 32 хв.
  • 28 серпня 2025 року – 9 годин 9 хвилин
  • 5 вересня 2024 року – 9 год. 08 хв.
  • 17 червня 2025 року – 8 годин 59 хвилин
  • 4 липня 2025 року – 8 годин 49 хвилин
  • 21 липня 2025 року  – 8 годин 2 хвилини

Від 47 секунд до годин

На фоні багатогодинних обстрілів статистика фіксує і майже миттєві сигнали. Найкоротша тривога за чотири роки пролунала зовсім нещодавно – 13 січня 2026 року і тривала лише 47 секунд.

Попри тисячі годин психологічного тиску та реальних, відчутних руйнувань столиця України продовжує жити. А сили ППО роблять усе можливе, щоб кожна тривога завершувалася безпечним відбоєм. 

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, 2026 року розпочався 1462-й день війни. 23 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських захисників на східному фронті. За його словами, протягом останнього місяця Силам оборони вдалося відновити контроль над територією площею 400 кв. км на Олександрівському напрямку. 

Читайте також:

Теги: тривога війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5 лютого, 14:12
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)
12 лютого, 02:34
Сікорський закликав Європу бути пильною щодо загроз з боку Москви
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
13 лютого, 15:39
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
14 лютого, 14:57
У боротьбі з ожеледицею задіяні 410 працівників у складі 61 бригади «Київавтодору» з ручного прибирання
Ожеледиця у Києві: комунальники вивели сотні одиниць техніки, але пересуватися містом складно
27 сiчня, 12:14
Батько Наді Пастернак має українське коріння
Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні
3 лютого, 13:14
Трипільська ваза V тисячоліття до н.е. тепер зберігатиметься у Національному музеї історії України
Київські митники врятували від вивезення за кордон рідкісну трипільську вазу (фото)
4 лютого, 14:30
У КМДА додали, що рекомендована добова норма на одну людину становить 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води
Влада закликала киян перевірити і за потреби оновити запаси води
11 лютого, 18:03
Ліквідувати пожежу вдалося 13 лютого о 00:14
У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)
13 лютого, 11:58

Новини

Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни
Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни
Уламок ракети «Іскандер-М» виявлено на даху McDonald’s у Києві (фото)
Уламок ракети «Іскандер-М» виявлено на даху McDonald’s у Києві (фото)
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
Смертельна ДТП на Старокиївській: 22-річна водійка отримала 11 років ув'язнення
Смертельна ДТП на Старокиївській: 22-річна водійка отримала 11 років ув'язнення
Погрожувала підірвати відділок поліції: справу киянки передано до суду
Погрожувала підірвати відділок поліції: справу киянки передано до суду
На Київщині суд заборонив виписувати з гуртожитку чоловіка, який вісім років живе в РФ
На Київщині суд заборонив виписувати з гуртожитку чоловіка, який вісім років живе в РФ

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua