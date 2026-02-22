Росія атакує Київ ракетами

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю, пише «Главком».

Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: «Ворог атакує столицю балістичним озброєнням. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!».

Варто зазначити, що атака не Київ не припиняється. У столиці періодично лунають вибухи після балістики.

Також у Повітряних Силах попередили, що швидкісні цілі продовжують летіти на Київ.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

До слова, до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.