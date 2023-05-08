Україну частково накриють дощі: прогноз погоди на 8 травня
Сьогодні надворі буде доволі прохолодно
У понеділок 8 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. На заході і півдні час від часу дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до 17° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Уночі в більшості західних областей, а вдень у Карпатському регіоні та в південній частині часом дощитиме. У Карпатах дощ супроводжуватиметься мокрим снігом. На решті території опадів не очікується.
Вітер подме північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура в країні вночі становитиме 1-6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-5°. На півдні країни буде 4-9° тепла вночі. Вдень в Україні очікується 9-14°, на Закарпатті та в південній частині прогріється до 17°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень становитиме 0-5° тепла.
У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність і відсутність опадів.
Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту утримуються заморозки 0-5°. Температура вдень – 9-14° тепла. У Києву вночі стовпчики термометра покажуть 4-6° тепла, а вдень прогріється до 11-13°.
Коментарі — 0