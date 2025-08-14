Головна Київ Новини
Лікарі, які врятували 17-річного юнака, нагадали про небезпеку «травми пірнальника»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Нейрохірурги міської дитячої клінічної лікарні №1 провели складну операцію
фото: Київська міська дитяча клінічна лікарня 1

Юнак спочатку не надав значення травмі, але вже ввечері відчув нудоту, слабкість, біль у спині та шиї, а також помітив погіршення рухливості рук

У Києві нейрохірурги міської дитячої клінічної лікарні №1 провели складну операцію та врятували 17-річного підлітка, який травмувався, пірнувши у річку. Хлопець вдарився головою, що призвело до компресійного перелому шийного хребця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення медзакладу.

Повідомляється, що спочатку юнак не надав травмі значення, але вже ввечері відчув нудоту, слабкість, біль у спині та шиї, а також помітив погіршення рухливості рук. Після звернення до лікарні обстеження показало, що шийний хребець зламався.

«Обстеження та комп’ютерна томографія показали: компресійний перелом тіла С6 шийного хребця, клиноподібна деформація хребця та здавлення дурального мішка і спинного мозку. Це означало, що шийний хребець зламався та змінив форму, а спинний мозок опинився під тиском. Наслідками могли стати слабкість та оніміння в руках, сильний біль і довготривалі проблеми з рухливістю, а також ризик порушення дихання», – повідомили лікарі.

Нейрохірурги вирішили оперувати. Операція тривала у зоні, де проходять життєво важливі артерії та вени. Через невеликий розріз на шиї лікарі видалили ушкоджену частину хребця та встановили на її місце телескопічний кейдж. Ця конструкція забезпечує стабільність та з часом зростається з кістковою тканиною.

«Завдяки успішній операції пацієнт почувається добре, його життю нічого не загрожує», – повідомили у лікарні.

Фахівці лікарні нагадують, що «травма пірнальника» є однією з найнебезпечніших і може мати тяжкі наслідки, тому слід бути вкрай обережними під час відпочинку на воді.

Нагадаємо, 90% пацієнтів відділення спінальної травми були постраждалими саме із-за стрибків у воду.

До слова, лікар Євген Дубровський застеріг українців від необережного відпочинку на водоймах та розповів історію зі свого життя, яка ледь не закінчилася трагічно.

