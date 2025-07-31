Київ: жінка дочекалася сина, якого рятувальники витягли з-під завалів (відео)

Наразі під завалами залишається другий син жінки

Врятованого з-під завалів чоловіка чекала мати, доля його брата невідома

Чоловіка, якого рятувальники дивом дістали з-під завалів зруйнованого російським ударом під'їзду в Києві, чекала його мати. Після порятунку постраждалий перебував у свідомому стані. Про це повідомляє «Главком».

Врятований чоловік зміг сказати матері, що «все чітко».

Мати дочекалася на сина, врятованого з-під завалів у Києві. Доля його брата наразі невідома pic.twitter.com/8b8IWfJZkk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 31, 2025

Жінка з донькою поруч зі зруйнованим будинком чекає на порятунок синів фото: Nick Tymchenko

Наразі під завалами залишається другий син жінки, брат врятованого чоловіка. Його доля наразі залишається невідомою, і пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як відомо, у Києві, після нічної атаки російський окупаційних військ, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій успішно дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під'їзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС

Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями будівлі. Протягом понад трьох годин рятувальники підтримували з ним голосовий контакт. Щоб дістатися до постраждалого, фахівці ДСНС були змушені пробити отвір у стіні сусідньої квартири, створивши своєрідний тунель.

На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб уникнути додаткових травм під час порятунку.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше шести людей, кількість постраждалих зросла до 52.