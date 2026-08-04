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У Києві та області оголошено штормове попередження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві та області оголошено штормове попередження
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ 4 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«У найближчу годину 4 серпня з утриманням до кінця доби гроза. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

У Києві та області оголошено штормове попередження фото 1

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Також фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Київська міська державна адміністрація підкреслила:

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 0442847419.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 0442724018.
  • Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, упродовж 3-9 серпня в Україні переважатиме по-справжньому літня погода. На початку тижня майже на всій території країни утримається спека, лише у західних областях місцями проходитимуть короткочасні дощі з грозами. Із середини тижня атмосферні фронти принесуть опади також у північні та частково центральні регіони, водночас температура дещо знизиться.

Теги: Укргідрометцентр негода гроза Київщина Київ

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