У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ

До ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС

Наразі продовжується демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків та вивезення будівельного сміття

У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Надалі там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«Внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня у столиці загалом загинули 19 людей, з них – одна дитина, ще 61 людина постраждала, серед яких сім дітей», – наголошує ДСНС.

Зазначається, що до ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Демонтовано аварійні конструкції та вивезено понад 1,5 тис. тонн будівельного сміття, очищено будівельні конструкції на загальній площі близько 305 кв. м.

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фото: ДСНС Києва

Наразі продовжується демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків та вивезення будівельного сміття.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія масовано атакувала Київ балістикою. У столиці внаслідок обстрілу загинули понад 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура.

На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Сьогодні в столиці заборонені будь-які розважальні заходи.