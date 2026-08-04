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Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі
Артем Кутеко здобув першу премію на III Міжнародному фестивалі-конкурсі Art Vibes
фото: Дитяча школа мистецтв місто Славутич

III Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва Art Vibes проходив у Києві

Учень четвертого класу фортепіанного відділу Дитячої школи мистецтв Славутича Артем Кутеко здобув першу премію на III Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва Art Vibes. Про це повідомляє Дитяча школа мистецтв міста Славутич у Facebook, інформує «Главком».

До участі в міжнародному творчому конкурсі юного піаніста підготувала викладачка Надія Солодникова.

У школі привітали Артема Кутека з перемогою та побажали йому нових творчих досягнень і яскравих виступів.

Зауважимо, що це не перша перемога юного музиканта – у березні 2026 року Артем Кутеко став володарем Гран-прі на Міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Мистецька Україна». 

Нагадаємо, в Україні завершилися основна та додаткова сесії НМТ-2026. Доки освітяни готують офіційний зведений рейтинг закладів освіти столичного регіону, київські ліцеї та гімназії вже підбивають власні підсумки та хваляться першими випускниками, які здобули омріяні 200 балів. 

Теги: Київщина дитина школа Україна перемога музика премія

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