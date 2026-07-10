Де ховатися киянам? Кличко анонсував велике будівництво сховищ і аудит чиновників

Після перевірок сотень укриттів у столиці виявили десятки проблемних об'єктів, а використання мільярдів гривень на їхнє облаштування перевірять аудитори

У Києві проведуть масштабний аудит використання бюджетних коштів, виділених на будівництво та ремонт укриттів, а також продовжать зведення нових захисних споруд. Таке рішення оголосив міський голова Віталій Кличко під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє «Главком».

За словами мера, від початку повномасштабного вторгнення у столиці відремонтували та облаштували майже 3 тис. укриттів. На ці роботи у 2022-2025 роках із міського бюджету спрямували близько 7 млрд грн.

Наразі у Києві функціонує понад 4,3 тис. укриттів різних типів. Із початку 2026 року перевірено 630 захисних споруд, у 85 з яких виявили порушення. Найчастіше йдеться про недостатню кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання та незадовільний санітарний стан.

Із початку року до адміністративної відповідальності вже притягнули 171 балансоутримувача укриттів за порушення вимог щодо їхнього утримання. На ремонт і облаштування захисних споруд у 2026 році місто передбачило понад 1,1 млрд грн. Водночас Кличко наголосив, що керівники районів мають пришвидшити виконання робіт.

«Очільники районів, як відповідальні особи, повинні посилити роботу та скоригувати терміни облаштування вкрай необхідних для людей укриттів», – заявив міський голова.

Окремо він доручив перевірити, наскільки ефективно районні державні адміністрації використовували кошти, виділені на укриття в попередні роки.

«Доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки», – повідомив Кличко.

Крім того, у столиці триває будівництво нових захисних споруд у закладах освіти. Проєктно-кошторисну документацію вже розробили для 42 об'єктів, а роботи ведуться на 25 із них. Саме ці укриття мають стати основними місцями захисту для мешканців віддалених районів Києва, де немає станцій метро.

До слова, у Києві стартували тижні благоустрою історичних пам'яток. Протягом найближчого місяця у столиці поетапно демонтують захисні конструкції з низки знакових монументів, після чого їх очистять від пилу та впорядкують прилеглі території.