Понад 10 вибухів і пожежі: Росія масовано вдарила по Києву балістикою

Ворог здійснив кілька хвиль пусків із півночі та півдня

У ніч на 8 липня Росія здійснила чергову ракетну атаку на столицю України, застосувавши балістичне озброєння. Унаслідок влучань у Києві виникли масштабні пожежі, а вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги. Як пише «Главком» , про атаку повідомили Повітряні сили ЗСУ та мер Києва Віталій Кличко.

Наразі, за словами Кличка, внаслідок російського удару пошкодження отримали об'єкти у Деснянському та Святошинському районах.

«У Деснянському районі, внаслідок влучання ракети, палають складські приміщення», – повідомив міський голова.

А от у Святошинському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі.

За попередньою інформацією, під час атаки в столиці пролунало понад десять потужних вибухів. На місцях ударів спалахнули сильні пожежі, до ліквідації наслідків залучено екстрені служби.

Атака розпочалася незадовго після опівночі. О 00:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Згодом військові зафіксували нову небезпеку вже з півночі.

О 00:43 пролунало термінове повідомлення: «Балістика з півночі!»

За кілька хвилин захисники неба попередили про безпосередню загрозу столиці. Буквально за декілька хвилин Повітряні сили повідомили про ще одну ракету, що прямувала на столицю.

Інформація про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. На місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Києву від початку 2026 року. За даними Повітряних сил, окупанти застосували 74 ракети (зокрема близько 20 балістичних) та майже 500 ударних дронів. Внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей, понад 90 отримали поранення, а пошкодження зазнали близько 130 будівель, серед яких житлові будинки, медичні заклади, готель, де перебували європейські дипломати, та склад Червоного Хреста.

А вже у ніч проти 6 липня Київ знову став головною ціллю масованої комбінованої атаки. Росія застосувала ракети та безпілотники, завдавши ударів по житлових кварталах столиці. Виникли численні пожежі, були пошкоджені багатоповерхівки.