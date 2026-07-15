Вишневе: рятувальники провели унікальну операцію з обстеження будівель (фото)

Російський удар по Вишневому 6 липня припав по складу боєприпасів

Рятувальники-верхолази та сапери ДСНС провели унікальну операцію з обстеження будівель у Вишневому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Через значні руйнування та загрозу від вибухонебезпечних предметів доступ до покрівель був надзвичайно складним. Щоб гарантувати безпеку, верхолази за допомогою спеціального альпіністського спорядження підняли піротехніків на дахи та супроводжували їх під час усієї роботи», – йдеться у повідомленні.

9 фото На весь екран















фото: ДСНС Київщини

Зазначається, що опинившись нагорі, фахівці піротехнічних підрозділів ретельно обстежили покрівлі на наявність вибухонебезпечних предметів і знешкодили всі виявлені загрози.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по Вишневому 6 липня припав по складу боєприпасів, що й стало причиною масштабних руйнувань і трагічних наслідків. Також глава держави повідомив про перші результати розслідування вибуху на складах у Вишневому. За його словами, вже встановлено посадовців, які всупереч закону та рішенням ставки допустили розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби.

До слова, Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.