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Повітряні сили уточнили, якими ракетами Росія вдарила по Київщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Повітряні сили уточнили, якими ракетами Росія вдарила по Київщині
Росія вдарила по Київщині ракетами «Іскандер-М/С-400»
фото: Генштаб ЗСУ

Українська ППО збила одну з трьох балістичних ракет, а також знешкодила 81 ворожий безпілотник

Повітряні сили ЗСУ уточнили інформацію про російський ракетний удар по Київщині та результати роботи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили.

За даними військових, близько 11:30 російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», запущеними з північного напрямку.

«Іскандер-М» російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для завдання балістичних ударів на відстань до 500 км. Ракета несе бойову частину масою близько 480 кг і розвиває швидкість понад 2100 м/с. Вартість однієї ракети оцінюється приблизно у $3,2 млн.

ЗРК С-400 «Тріумф» створювався як система протиповітряної оборони, однак Росія регулярно застосовує його ракети для ударів по наземних цілях. Такі атаки менш точні, ніж удари «Іскандерами», проте ракети летять на великій швидкості й використовуються, зокрема, для виснаження української системи ППО.

«В результаті бойової роботи одну ракету протиповітряній обороні вдалось перехопити. Зафіксовано влучання двох ракет в Бучанському районі на Київщині», – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах висловили співчуття родинам загиблих та постраждалих. Також близько 11:45 російські війська завдали удару по Одеській області двома протикорабельними ракетами «Онікс», запущеними з тимчасово окупованого Криму.

«Внаслідок активної протидії Сил оборони ворожі ракети цілей не досягли», – повідомили військові. Крім того, протягом дня – з 07:00 до 16:30 – у повітряному просторі України було зафіксовано понад 90 ударних безпілотників, більше третини з яких – реактивні.

Станом на 16:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 ворожий БпЛА. У Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, стежити за повідомленнями офіційних джерел і перебувати в укриттях, особливо під час загрози застосування балістичних ракет.

Нагадаємо, у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. 

До слова, Генштаб ЗСУ наголосив, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України

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Теги: росія Генштаб військові балістичні ракети Київщина

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