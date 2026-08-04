Загибель 17-річної дівчини на Київщині: прокуратура повідомила про підозру працівницям соцслужб

Прокуратура повідомила про підозру начальниці міської служби у справах дітей та директорці центру соціальних служб

Посадовиці неналежно виконували обов’язки щодо захисту дітей із родини, яка тривалий час перебувала у складних життєвих обставинах

На Київщині вручили підозру начальниці міської служби у справах дітей та директорці центру соціальних служб через неналежне виконання обов'язків, що призвело до загибелі неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиці неналежно виконували обов’язки щодо захисту дітей із родини, яка тривалий час перебувала у складних життєвих обставинах. Мати зловживала алкоголем, не виконувала батьківських обов’язків, також надходили повідомлення про домашнє насильство.

Попри наявні сигнали про небезпеку, відповідні служби, за версією слідства, не забезпечили належної взаємодії та своєчасно не вжили передбачених законом заходів. Зокрема, дітей не поставили на облік як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, а під час соціального супроводу належним чином не реагували на нові випадки домашнього насильства та інші загрози.

Посадовицям соцслужб інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини фото: Офіс генерального прокурора

16 червня 2026 року знайомий матері смертельно поранив ножем її 17-річну доньку. Чоловікові вже повідомлено про підозру, він перебуває під вартою без права внесення застави.

Після трагедії матір позбавили батьківських прав, а двох молодших дітей вилучили із сім’ї та влаштували до спеціалізованих закладів.

За висновками слідства, несвоєчасне реагування посадовиць і невжиття передбачених законом заходів перебувають у прямому причинному зв’язку із загибеллю неповнолітньої. Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини.

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Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин