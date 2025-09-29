Схема на дорогах Києва: у кошторисі ремонту «заховалися» зайві 8 млн грн лише на одній суміші

«Київавтодор» два тижні не наважається укласти угоду з «Автострадою», хоча ще 16 вересня визнав її переможцем торгів

Скандальний ремонт Харківського шосе в Києві виявився у 12 разів дорожчим за попередній проєкт

Ремонт однієї з вулиць у спальному районі Києва за 1,26 млрд грн міг би стати найбільшим тендером за останній час, але «Київавтодор» вже два тижні не наважиться укласти угоду з «Автострадою», хоча ще 16 вересня визнав її переможцем торгів. Про це йдеться у журналістському розслідуванні «Наших грошей», інформує «Главком».

Можливо, «Київавтодор» зволікає через скандал, який може виникнути, адже, за словами розслідувачів, йдеться про укатування в тиловий асфальт великої суми грошей на фоні бюджетного дефіциту для виплати зарплат військовим.

Ділянка дороги, яку планується ремонтувати фото: «Наші гроші»

Кошторис справді виглядає «побагатому», йдеться у розслідуванні. 1,26 млрд грн за п’ятикілометрову ділянку дороги це по чверті мільярда за кілометр, що значно дорожче від звичайного асфальтування. Наприклад, неподалік «Киїавтодор» замовив асфальтування кілометрової ділянки вулиці Драгоманова і вона обійшлась усього у 40 млн грн.

Журналісти пригадалм, що при Януковичу Харківське шосе вже збирались ремонтувати. Тоді голова КМДА Попов затвердив проєкт ціною 101 млн в цінах 2011 року, коли долар коштував 8 грн, тобто вп’ятеро менше нинішнього. Однак новий проєкт коштуватиме не в п’ятеро, в у 12 разів дорожче за попередній. Можливо тому, що в нього додали більше змін, які вже критикують. Зокрема, за даними розслідувачів, йдеться про розширення вулиці і створення ледь не хайвею посеред спальника. Тобто через дорогу є багато переходів з світлофорами, а значить підвищується небезпека ДТП.

Також у розслідування повідомляється, що у запланованому ремонті навіть після тендеру з 10% знижкою від очікуваної ціни залишилось забагато маржі.

Журналісти проаналізували кошториси і переможця «Автостради», і програвшої «Автомагістралі-Південь». (Ціни будматеріалів у «Автостради» в сумі дешевше на 100 млн грн, ще на 40 млн грн менше коштує перевезення грунту, металу, тротуарної плитки та сміття).

Відпускні ціни будматеріалів в кошторисах не здаються екстравагантними. Відвертих завищень в два-три рази тут нема, йдеться у дослідженні, але насправді в них зашиті хороші гроші, які на таких обсягах можуть приносити хороший прибуток.

Журналісти навели для прикладу ціну щебенево-піщаної суміші С-5 (далі ЩПС) – це звичайна суміш піску зі щебнем, яку засипають на «дно» дороги і зверху вже закривають асфальтом. Держпідриємство «Нірі», яке знаходиться у віданні Агентства відновлення, веде базу даних з цінами будматеріалів. В ній середня ціна ЩПС для Київщини – 910 грн за кубометр.

У програвшої «Автомагістралі-Південь» ціна ЩПС була 854 грн (тут і далі ціни з ПДВ та без урахування доставки, яка в кошторисі вказана окремо). У «Автостради» – 750 грн. Але у журналістів виникло питання до самого моніторингу. За їхніми словами, «Нірі» для розрахунку середньої ціни 910 грн вніс в свою базу три пропозиції суміші по 225 грн і відразу 12 пропозицій від 1000 до 1100 грн. На думку розслідувачів, дорогі пропозиції – це «просто папірці, які постачальники надавали для державного моніторингу саме з метою завищити в ньому середній показник». Адже, пояснюють вони, чим вище середнє – тим вище ти потім можеш підняти ціну на будматеріал у своєму кошторисі і мати алібі від державного моніторингу, в якому на основі твоїх даних і завищена ціна. За даними розслідувачів, 12 пропозицій ціною понад 1000 грн ініціативно подали споріднені компанії «Київшляхбуд» і «Ростдорстрой», які є одними з найбільших підрядників по ремонту доріг в Києві. Ще одну коштовну пропозицію додав сам «Нірі» з посиланням на дані іншого популярного підрядника «Онур». І лише три дешевих пропозиції подала Служба відновлення Київщини з посиланням на виробника щебеню.

За даними моніторингу того ж «Нірі», наведених журналістами, у сусідніх областях, що оточують Київ зі сходу, півдня і заходу, ця суміш значно дешевша. ЩПС для ремонту Харківського шосе потрібно 38 тис. кубометрів. Відтак на неї в кошторисі припадає 29 млн грн по ціні 910 грн за кубометр. Розслідувачі взяли середню ціну по областях – 550 грн і у розрахунку кошторису вартість ЩПС знизилася з 21 до 29 млн грн. Тобто, лише по цьому рядочку в кошторисі найдешевшої пропозиції на тендері маємо 8 млн грн маржі, пишуть розслідувачі і зауважують, що рядочків там багато.

Середня ціна ЩПС С5 у регіонах, за даними «Нірі», грн за кубометр інфографіка: «Наші гроші»

Розслідувачі зауважили, це все формально законно. «Київатодор» спочатку замовив проєкт товариству з обмеженою відповідальністю «Інститут проектування інфраструктури транспорту», потім проєкт пройшов експертизу у ТОВ «Експерт проект груп». Так і затвердили очікувану вартість ремонту 1,40 млрд грн. Тож «Автострада» своїми цінами ще й формальну економію принесла – її пропозиція розміром 1,26 млрд грн нижча від очікуваної на 10%. Тобто формально можна говорити, що Кличко і Шкіль зекономили майже 150 млн грн, додають журналісти.

Раніше повідомлялося, що Київ готує масштабний ремонт доріг у 2025 році. Генеральний директор КК «Київавтодор» «Главком» писав, на яких об'єктах будуть зосереджені основні зусилля.

До слова, 18 лютого, Кабмін затвердив порядок використання коштів на розвиток і утримання доріг і виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році.