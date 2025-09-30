У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали

Ладижинська міськрада намагалася збільшити фінансування проєкту ще на 12 млн грн. Міністерство відмовило

Ліцей №4 у Ладижині (Вінницька область) досі не отримав укриття на 600 осіб, хоча ще у квітні 2024 року міська влада підписала контракт на його будівництво вартістю понад 77 млн грн.

10 квітня 2024 року відділ освіти Ладижинської міськради уклав угоду з ТОВ «Центр-Монтаж-Енерго». Проєкт передбачав приміщення для учнів та персоналу, складські та технічні блоки. Завершити роботи планували до вересня 2025 року.

Втім, уже за тиждень після підписання контракту видання «Наші гроші» повідомило про суттєві завищення вартості матеріалів у кошторисі – подекуди в кілька разів. Попри ці зауваження, влада підписала угоду.

Протягом наступних шести місяців роботи так і не стартували. У жовтні 2024-го договір розірвали за «згодою сторін» без жодних виплат.

27 червня 2025 року відділ освіти оголосив новий тендер. Його супроводжували численні коригування технічного завдання та кошторисних умов у бік збільшення – з урахуванням росту цін із 2023 до середини 2025 року.

Закупівлю офіційно позначили як таку, що здійснюється в рамках програми Ukraine Facility, тобто з міжнародним чи донорським фінансуванням. Завершити роботи запланували до 31 грудня 2025 року. Але й досі тендер перебуває лише на стадії збору пропозицій, фактичних будівельних робіт немає.

Місцеві депутати визнають: виконати повний обсяг робіт за три місяці до кінця року нереально. Водночас, заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що Ладижинська міськрада намагалася збільшити фінансування проєкту ще на 12 млн грн. Міністерство відмовило, адже на об’єкт уже виділено 50 млн грн, які залишаються неосвоєними.

За даними VinMedia, ситуація з укриттями у Ладижині є типовою: тендери часто виглядають як ремонти чи благоустрій, а не як повноцінне будівництво нових захисних споруд.

Експерти прогнозують, що навіть у найкращому випадку цього року Ладижин зможе використати лише до 20% із субвенції у 99 млн грн. А на наступний рік Мінфін уже не гарантує продовження фінансування, яке залишилось невикористаним. У такому разі місто ризикує отримати не сучасне укриття, а черговий довгобуд.

У підсумку: майже 90 млн на будівництво укриття для школи так і не були використані за призначенням. Учні й педагоги Ладижинського ліцею №4 досі залишаються без укриття, а мер Олександр Коломієць та його команда, роблять висновок місцеві ЗМІ, довели свою управлінську неспроможність.