Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
Виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради, Олександр Коломієць

Ладижинська міськрада намагалася збільшити фінансування проєкту ще на 12 млн грн. Міністерство відмовило

Ліцей №4 у Ладижині (Вінницька область) досі не отримав укриття на 600 осіб, хоча ще у квітні 2024 року міська влада підписала контракт на його будівництво вартістю понад 77 млн грн.

10 квітня 2024 року відділ освіти Ладижинської міськради уклав угоду з ТОВ «Центр-Монтаж-Енерго». Проєкт передбачав приміщення для учнів та персоналу, складські та технічні блоки. Завершити роботи планували до вересня 2025 року.

Втім, уже за тиждень після підписання контракту видання «Наші гроші» повідомило про суттєві завищення вартості матеріалів у кошторисі – подекуди в кілька разів. Попри ці зауваження, влада підписала угоду.

Протягом наступних шести місяців роботи так і не стартували. У жовтні 2024-го договір розірвали за «згодою сторін» без жодних виплат.

27 червня 2025 року відділ освіти оголосив новий тендер. Його супроводжували численні коригування технічного завдання та кошторисних умов у бік збільшення – з урахуванням росту цін із 2023 до середини 2025 року.

Закупівлю офіційно позначили як таку, що здійснюється в рамках програми Ukraine Facility, тобто з міжнародним чи донорським фінансуванням. Завершити роботи запланували до 31 грудня 2025 року. Але й досі тендер перебуває лише на стадії збору пропозицій, фактичних будівельних робіт немає.

Місцеві депутати визнають: виконати повний обсяг робіт за три місяці до кінця року нереально. Водночас, заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що Ладижинська міськрада намагалася збільшити фінансування проєкту ще на 12 млн грн. Міністерство відмовило, адже на об’єкт уже виділено 50 млн грн, які залишаються неосвоєними.

За даними VinMedia, ситуація з укриттями у Ладижині є типовою: тендери часто виглядають як ремонти чи благоустрій, а не як повноцінне будівництво нових захисних споруд.

Експерти прогнозують, що навіть у найкращому випадку цього року Ладижин зможе використати лише до 20% із субвенції у 99 млн грн. А на наступний рік Мінфін уже не гарантує продовження фінансування, яке залишилось невикористаним. У такому разі місто ризикує отримати не сучасне укриття, а черговий довгобуд.

У підсумку: майже 90 млн на будівництво укриття для школи так і не були використані за призначенням. Учні й педагоги Ладижинського ліцею №4 досі залишаються без укриття, а мер Олександр Коломієць та його команда, роблять висновок місцеві ЗМІ, довели свою управлінську неспроможність.

Теги: Вінниччина укриття міськрада будівництво тендер місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран будує глибокий ядерний об'єкт біля Натанзу – WP
Іран будує глибокий ядерний об'єкт біля Натанзу – WP
27 вересня, 23:02
Окупанти атакували Вінниччину
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
27 вересня, 10:18
Повітряні Сили ЗСУ писали, що на Вінниччину летить група БпЛА
Росія атакувала Вінниччину: є влучання в обʼєкти енергетики
25 вересня, 05:03
Нові будинки ЖК «Невський» у Маріуполі, зведені Росією у 2023 році, вже почали руйнуватися – від стін відпадає обшивка з утеплювачем
У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
22 вересня, 10:07
Купання в каналах Венеції заборонено через інтенсивний рух човнів та низьку чистоту води
Чому купатися у Венеції – погана ідея: досвід британських туристів
20 вересня, 01:00
Олексій Пономарьов підозрюється у вбивстві двох школярів
Вбивство у Шаргороді. Підозрюваний відомий агресивною поведінкою: душив і шарпав дітей
11 вересня, 18:07
Дії підозрюваної розслідують за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі
9 вересня, 17:02
Мирноград, Донецька область, липень 2025
Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу
6 вересня, 21:14
Активність Сонця з 4 по 6 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
4 вересня, 08:25

Новини

У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
Росія атакувала Вінничину: є влучання у критичну інфраструктуру
Росія атакувала Вінничину: є влучання у критичну інфраструктуру
На Вінниччині чоловік втопився у ставку
На Вінниччині чоловік втопився у ставку
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
Вінниччина увійшла до лідерів за врожайністю пізніх культур
Вінниччина увійшла до лідерів за врожайністю пізніх культур

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua