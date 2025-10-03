Головна Київ Новини
Суд виніс вирок експрацівнику Київської ОДА, якого Україна передала Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Суд виніс вирок експрацівнику Київської ОДА, якого Україна передала Росії
Колаборант передавав ворогу позиції Сил оборони та координати військових частин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У травні 2025 року колишній працівник Департаменту соціального захисту попросив обміняти його

Дарницький районний суд міста Києва визнав експрацівника Київської обласної державної адміністрації Максима Ніколаюка винним у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Зазначається, що у 2023-2024 роках Ніколаюк був головним спеціалістом Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації. На початку березня 2024 року він був залучений до конфіденційного співробітництва керівництвом головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації.

7 березня 2024 року Ніколаюк надіслав куратору посилання з Google Maps із координатами військової частини. А також надіслав номер мобільного телефону і фотографію підполковника Збройних сил України і повідомив про місце дислокації особового складу військової частини.

У наступні два дні обвинувачений продовжував інформувати ворога. Зокрема, він передав відомості щодо задач і організаційної структури, добровольчого військового формування територіальної громади, вислав фото шеврона та виданого йому особисто посвідчення волонтера добровольчого формування тергромади Києва. Також надіслав тактико-технічні характеристики моделей FPV-дронів, які використовуються підрозділами Сил оборони України.

25 березня 2024-го він надіслав російському куратору фотографію внутрішнього двору Київської ОДА, уточнивши що там зображено казарму. Він закликав наступного дня нанести удар по будівлі адміністрації, кажучи, що після 18 години цивільних осіб там не буде і це нашкодить лише 150-200 військових, якими «кишить» адміністрація. Наприкінці березня 2024 року зловмисника затримали і взяли під варту.

У судовому засіданні чоловік не визнав вину і було вирішено досліджувати докази у повному обсязі. Але в травні 2025-го Ніколаюк подав заяву до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими про включення його до списків на обмін. Надалі такий обмін відбувся і судовий процес продовжився за відсутності обвинуваченого.

Ніколаюк останні десять років перебував у полі зору Служби безпеки України. Із 2014 по 2016 рік він працював в управлінні праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради міста Житомир начальником відділу з питань у справах інвалідів і побутового обслуговування пенсіонерів, керував Житомирською молодіжною ланкою організації «Руська співдружність».

За даними СБУ, станом на грудень 2023 року Ніколаюк підтримував звʼязок з агентом РФ, якому регулярно передавав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та наслідки російських ракетних ударів по території України, зокрема по місту Києву.

