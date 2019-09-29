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    У Києві таксі протаранило моторолер

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    У Києві таксі протаранило моторолер служби доставки - У Києві таксі протаранило моторолер
    У Києві таксі протаранило моторолер служби доставки
    Фото: Еспресо

    В результаті зіткнення водій моторолеру отримав черепно-мозкову травму

    У Святошинському районі столиці внаслідок зіткнення з автомобілем таксі кур'єр служби доставки з численними травмами потрапив до лікарні.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    У Святошинському районі Києва поблизу станції метро «Нивки» водій автомобіля таксі Nissan Leaf, повертаючи ліворуч, з невідомих причин не пропустив моторолер служби доставки, що рухався назустріч, та протаранив його.

    В результаті зіткнення водій моторолеру отримав черепно-мозкову травму, перелом кісток нижньої кінцівки, перелом кісток верхньої кінцівки та був госпіталізований лікарями «швидкої».

    Обставини аварії з'ясовує слідча група.

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    У Києві таксі протаранило моторолер
    У Києві таксі протаранило моторолер
    У Києві таксі протаранило моторолер
    У Києві таксі протаранило моторолер
    Фото: Еспресо

    Як повідомлялося, на Черкащині в суботу вранці сталася ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля, п'ятеро осіб отримали травми і госпіталізовані до Жашківської лікарні.

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