У Києві таксі протаранило моторолер



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У Києві таксі протаранило моторолер служби доставки Фото: Еспресо

В результаті зіткнення водій моторолеру отримав черепно-мозкову травму

У Святошинському районі столиці внаслідок зіткнення з автомобілем таксі кур'єр служби доставки з численними травмами потрапив до лікарні.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У Святошинському районі Києва поблизу станції метро «Нивки» водій автомобіля таксі Nissan Leaf, повертаючи ліворуч, з невідомих причин не пропустив моторолер служби доставки, що рухався назустріч, та протаранив його.

В результаті зіткнення водій моторолеру отримав черепно-мозкову травму, перелом кісток нижньої кінцівки, перелом кісток верхньої кінцівки та був госпіталізований лікарями «швидкої».

Обставини аварії з'ясовує слідча група.

Як повідомлялося, на Черкащині в суботу вранці сталася ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля, п'ятеро осіб отримали травми і госпіталізовані до Жашківської лікарні.