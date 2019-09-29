У Києві таксі протаранило моторолер
В результаті зіткнення водій моторолеру отримав черепно-мозкову травму
У Святошинському районі столиці внаслідок зіткнення з автомобілем таксі кур'єр служби доставки з численними травмами потрапив до лікарні.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У Святошинському районі Києва поблизу станції метро «Нивки» водій автомобіля таксі Nissan Leaf, повертаючи ліворуч, з невідомих причин не пропустив моторолер служби доставки, що рухався назустріч, та протаранив його.
В результаті зіткнення водій моторолеру отримав черепно-мозкову травму, перелом кісток нижньої кінцівки, перелом кісток верхньої кінцівки та був госпіталізований лікарями «швидкої».
Обставини аварії з'ясовує слідча група.
Як повідомлялося, на Черкащині в суботу вранці сталася ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля, п'ятеро осіб отримали травми і госпіталізовані до Жашківської лікарні.