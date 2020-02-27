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    Технології

    Google Translate додав п’ять нових мов

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    Востаннє нові мови додавали в Google Translate у 2016 році - Google Translate додав п’ять нових мов
    Востаннє нові мови додавали в Google Translate у 2016 році

    Сумарно цими п'ятьма мовами говорять 75 мільйонів людей у світі

    В онлайн-перекладачі Google Translate з'явилися п’ять нових мов — татарська, уйгурська, туркменська, руандійська (мова, поширена в Руанді, Уганді та Конго) й Одія (індоєвропейська мова, якою розмовляють в індійському штаті Орісса).

    Про це йдеться у блозі Google.

    У Google відзначили, що сумарно цими мовами говорять 75 мільйонів людей у світі. У компанії додали, що наразі якість перекладу на нові мови не ідеальна, але все одно може допомогти мільйонам людей.

    Нові мови доступні як в самому перекладачі, так і у вбудованій в Google Chrome функції, яка перекладає всю інтернет-сторінку.

    Розробники навчають Google Translate за нині існуючими в інтернеті перекладами, проте за деякими мовами онлайн-контенту не так багато, тому їх важче додати в систему.

    Востаннє нові мови додавали в Google Translate у 2016 році. Тоді у ньому з’явилися 13 мов, зокрема киргизьку, гавайську, курдську та люксембурзьку. На сьогодні в Google Translate доступні 108 мов.

    Раніше повідомлялося, що компанія Google створює нову функцію до додатку Google Translate, що допоможе перекладати у реальному часі.

    Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби з залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».

    Нагадаємо, Google оголосила дату виходу Android 11.

    Google мова інтернет технології
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