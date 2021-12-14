Під Радою сталися сутички між протестувальниками та поліцією (фото, відео)

Поліція затримала одного з учасників протесту

Учасники акції протесту заблокували проїзд вулицею Грушевського

Підприємці, які протестують сьогодні біля Верховної Ради, заблокували частину проїжджої частини вулиці Грушевського.

Мітингувальники хотіли пройти маршем, але поліція їх не пустила, виставивши величезний кордон на вулицях Шовковичній і Грушевського. Між протестувальниками та поліцією виникла сутичка, повідомляє «Апостроф».

Поліція затримала одного з учасників протесту, а його однодумці спробували відбити затриманого у правоохоронців.

Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбувається акція протесту підприємців. Вони вимагають скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Попри холодну дощову погоду, під парламентом зібралося кілька сотень протестувальників.