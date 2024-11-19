Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві в офісній будівлі пролунав вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві в офісній будівлі пролунав вибух
фото: ДСНС

На 9 поверсі десятиповерхової будівлі спалахнула пожежа

У Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.  

Як уточнили рятувальники подія відбулася 18 листопада близько 20:22. 

«На місці було встановлено: попередньо, внаслідок вибуху акумуляторної батареї в офісі на 9 поверсі 10-поверхової будівлі сталась пожежа. Загоряння було ліквідовано о 20:44 на площі 3 кв. м», – йдеться у повідомленні.

У Києві в офісній будівлі пролунав вибух фото 1

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено офісну техніку та меблі, вибуховою хвилею вибиті віконні рами та пошкоджено стіну. На місці працювали 25 надзвичайників та шість пожежних машин.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада у Києві під час тривоги пролунали вибухи. Приблизно за 10 хвилин до цього вибухи лунали в області. Київська обласна військова адміністрація (КОВА) попередила, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Теги: пожежа вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Брянщині горять артилерійські склади
Під Брянськом палають склади боєприпасів
Сьогодні, 07:32
Обстріл Прикарпаття: рятувальники показали наслідки (фото)
Обстріл Прикарпаття: рятувальники показали наслідки (фото)
17 листопада, 12:25
Головні події ночі 17 листопада
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
17 листопада, 07:00
Дрони атакували НПЗ у Росії
Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області Росії
16 листопада, 07:57
У Києві на будинок впали уламки дрона
У Києві після атаки БпЛА уламки впали на житловий будинок, виникла пожежа
3 листопада, 03:19
Росіяни вдарили по Харкову
Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
31 жовтня, 00:16
В Ірпені виникла пожежа після атаки БпЛА
БпЛА росіян влучив у житловий будинок в Ірпені на Київщині
26 жовтня, 04:06
Ракети атакували міста України
У Дніпрі та Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
26 жовтня, 00:23
БпЛА атакували вночі Київ
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
21 жовтня, 06:29

Новини

У Києві в офісній будівлі пролунав вибух
У Києві в офісній будівлі пролунав вибух
Тисячу днів війни: столична влада нагадала, скільки атак РФ пережив Київ
Тисячу днів війни: столична влада нагадала, скільки атак РФ пережив Київ
Моніторинг якості повітря у столиці: де найбезпечніше дихати
Моніторинг якості повітря у столиці: де найбезпечніше дихати
Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут
Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут
Яйця, овочі та фрукти: де у Києві протягом тижня купити фермерські продукти
Яйця, овочі та фрукти: де у Києві протягом тижня купити фермерські продукти
Київрада планує забудову Літературного скверу. Ліна Костенко звернулась до Кличка
Київрада планує забудову Літературного скверу. Ліна Костенко звернулась до Кличка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
90K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
44K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
30K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
17K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua