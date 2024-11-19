У Києві в офісній будівлі пролунав вибух

На 9 поверсі десятиповерхової будівлі спалахнула пожежа

У Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як уточнили рятувальники подія відбулася 18 листопада близько 20:22.

«На місці було встановлено: попередньо, внаслідок вибуху акумуляторної батареї в офісі на 9 поверсі 10-поверхової будівлі сталась пожежа. Загоряння було ліквідовано о 20:44 на площі 3 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено офісну техніку та меблі, вибуховою хвилею вибиті віконні рами та пошкоджено стіну. На місці працювали 25 надзвичайників та шість пожежних машин.

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Нагадаємо, у ніч на 19 листопада у Києві під час тривоги пролунали вибухи. Приблизно за 10 хвилин до цього вибухи лунали в області. Київська обласна військова адміністрація (КОВА) попередила, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.