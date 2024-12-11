У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон
Надзвичайна подія сталася на вулиці Наталії Ужвій
У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон на 10 літрів. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Зазначається, що надзвичайна подія сталася на вулиці Наталії Ужвій 11 грудня ввечері.
Повідомляється, що у будинку повибивало вікна.
Поліція і «швидка» вже прибули на місце події.
⚠️В Києві у житловому будинку вибухнув газовий балон на 10літрів💥 pic.twitter.com/fq0Ll5mAAT— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 11, 2024
Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі. «На місці було встановлено: попередньо, внаслідок вибуху акумуляторної батареї в офісі на 9 поверсі 10-поверхової будівлі сталась пожежа. Загоряння було ліквідовано о 20:44 на площі 3 кв. м», – йдеться у повідомленні.
До слова, Росія вкотре атакувала Київщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок, господарські будівлі та теплицю.
Коментарі — 0