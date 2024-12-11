Надзвичайна подія сталася на вулиці Наталії Ужвій

У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон на 10 літрів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася на вулиці Наталії Ужвій 11 грудня ввечері.

фото: Київ ІНФО

Повідомляється, що у будинку повибивало вікна.

фото: Київ ІНФО

Поліція і «швидка» вже прибули на місце події.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі. «На місці було встановлено: попередньо, внаслідок вибуху акумуляторної батареї в офісі на 9 поверсі 10-поверхової будівлі сталась пожежа. Загоряння було ліквідовано о 20:44 на площі 3 кв. м», – йдеться у повідомленні.

До слова, Росія вкотре атакувала Київщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок, господарські будівлі та теплицю.