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Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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фото: скриншот відео

Валерій Маркус надихнув українців до його порівняння із відомими акторами

Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус вперше за півтора року з'явився в інформаційному просторі. Він записав відео, у яких розповів про конфлікти з керівництвом бригади. Однак, разом із бурхливими дискусіями про те, що Маркус розповідає у відео, користувачі обговорювали його образ.

Так, усі звернули увагу на початок першого відео. На ньому Валерій Маркус бере до рук сигару, запалює її, починає курити, а кадр трохи наповнюється димом. Українці відразу відзначили драматичність кадру і почали порівнювати військового із акторами, або ж казати, що саме їм нагадує такий початок.

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 1
фото: скриншот відео

Крім того, користувачі звернули увагу й на зміну образу військового: він відростивши довгу бороду, якої раніше не було.

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 2
колаж: glavcom.ua

Так, українці порівняли Маркуса із відомим актором Алі Пачіно. Як відомо, Аль Пачіно був пристрасним курцем як сигар, так і цигарок, яких він викурював по дві пачки на день. Епізоди, де Аль Пачіно курить сигару, присутні практично в кожному фільмі, в якому він брав участь.

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 3
скриншот: facebook.com/dmytrobabkinbenya

Однак не лише образ Алі Пачіно пригадали користувачі мережі. Валерій Маркус нагадав й іншого фаната сигар – актора та політика Арнольда Шварценеггера. Як відомо, він також був палким фанатом цієї шкідливої звички.

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 4
фото: facebook.com/sergij.rudenko1

Оригінально відреагував на тему політик та оглядач Борислав Береза. Він опублікував світлину з молодості, де також позує із сигарою. Підписав фото він лаконічно: «Понтувався з сигарою ще до того, як це стало трендом».

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 5
скриншот: facebook.com/borislav.bereza

У соціальній мережі Х українці також намагалися пригадати, на кого їм схожий Валерій Маркус. Один із користувачів порівняв не скільки образ військового, а загалом його розповідь у відео із головним героєм ігрової серії Максим Пейном. Так, цей персонаж у першій грі працює детективом у поліції Нью-Йорка, а потім стає спеціальним агентом під прикриттям. У другій грі він повертається до обов'язків детектива поліції, потрапляє в епіцентр змови та зіштовхується зі смертю і зрадою, які зачіпають його особисте життя.

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 6
скриншот: X / træsor tekno

Також користувачі пригадали серію ігор Call of Duty (укр. «Поклик Обов'язку»). Вона присвячена Другій світовій війні, холодній війні, боротьбі з тероризмом, гіпотетичній Третій світовій війні, майбутнім та космічним війнам. 

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 7
скриншот: x / ShobShho

Крім цього, багатьох дивувало те, що в мережі загалом було багато реакцій на Маркуса із сигарою, ніж на те, що він розповідав у своїх відео.

Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 8
скриншот: x / sweetyalice007
Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 9
скриншот: X / schastya457350
Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 10
скриншот: X / pan_nikhto
Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі фото 11
скриншот: X / nastee_plt

Нагадаємо, колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус вперше за півтора року з'явився в інформаційному просторі. Військовослужбовець записав чотири відео, три з яких вже опубліковані, у яких розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

Маркус розповів про те, як виникла ідея створити новаторський підрозділ, із вмотивованими бійцями, новими стратегіями та загалом сучасним підходом до ведення військових дій та взаємодії між військовими у бригаді. Однак, за його словами, це не вдалося реалізувати повістю через дії заступника командира бригади Івана Шаламаги та (на той момент у 2023 році) полковника Олександра Сака.

11 липня 2023 року Валерій Маркус опублікував несподіваний для багатьох пост, у якому заявив, що «йде на найнижчу посаду за власним бажанням» та перевівся з бригади. Після цього він зник з публічного простору, і за нього майже ніхто не чув. Тож, коли 11 грудня він опублікував три відео на своєму YouTube-каналі – це спричинило безліч обговорень. Вони стосувалися як персони Маркуса, так і теми проблем у війську. Щоправда, й думки людей дуже розділилися.

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Теги: українці відео

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Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі
Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі
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