У Києві в учнів та студентів будуть свої е-квитки



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Квиток діятиме протягом усього навчання у школі на всі види транспорту.

Школярі отримають електронні квитки безкоштовно - КМДА

У Києві для учнів до кінця поточного року буде виготовлено єдиний електронний учнівський квиток, для студентів - студентську транспортну картку.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА

У департаменті зазначили, що квиток діятиме протягом усього навчання у школі на всі види транспорту.

«Школярі отримають електронний квиток безкоштовно», - йдеться у повідомленні.

«У випадку втрати квитка його можна буде придбати за символічну плату (близько 100 грн), замовивши через особистий кабінет киянина, він буде пільговий, без обмеження поїздками», - зауважили у КМДА.

Студенти зможуть купувати на транспортну картку транспортні продукти з 50% знижкою.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, у Києві через футбол можуть обмежити роботу кількох станцій метро.