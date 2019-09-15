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    У Києві в учнів та студентів будуть свої е-квитки

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    Квиток діятиме протягом усього навчання у школі на всі види транспорту. - У Києві в учнів та студентів будуть свої е-квитки
    Квиток діятиме протягом усього навчання у школі на всі види транспорту.

    Школярі отримають електронні квитки безкоштовно - КМДА

    У Києві для учнів до кінця поточного року буде виготовлено єдиний електронний учнівський квиток, для студентів  - студентську транспортну картку.

    Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА 

    У департаменті зазначили, що квиток діятиме протягом усього навчання у школі на всі види транспорту.

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    «Школярі отримають електронний квиток безкоштовно», - йдеться у повідомленні.

    «У випадку втрати квитка його можна буде придбати за символічну плату (близько 100 грн), замовивши через особистий кабінет киянина, він буде пільговий, без обмеження поїздками», - зауважили у КМДА. 

    Студенти зможуть купувати на транспортну картку транспортні продукти з 50% знижкою.

    Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, у Києві через футбол можуть обмежити роботу кількох станцій метро.

     

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