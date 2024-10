На ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутку, рух ускладнений (відео)

Що спричинило аварію наразі невідомо

У Києві на пр-т Академіка Глушкова сталася аварія за участі громадського транспорту. Про це повідомляється у мережі.

На ВДНГ тролейбус в’їхав в маршрутку та автобус, які стояли на зупинці громадського транспорту, пишуть столичні пабліки

Інформація про постраждалих уточнюється. pic.twitter.com/BL0sBrhG05 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 18, 2024

Як зазначається, біля ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Судячи з оприлюднених кадрів, рух на цьому відрізку дороги ускладнений.

Що спричинило аварію наразі невідомо, так само поки не зрозуміло, чи є постраждалі унаслідок аварії.

Згодом у Патрульній поліції уточнили, що рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро «Теремки».

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на проспекті Академіка Глушкова, неподалік станції метро «Виставковий центр», рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро «Теремки». Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у столиці розгорівся скандал після того, як водій автомобіля Mercedes, що належить відомій українській блогерці та власниці бренду One by One Лідії Сметані, як з'ясувалося згодом, в'їхав у літню терасу закладу харчування.