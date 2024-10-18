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Муніципальній охороні столиці допомагатимуть у патрулюванні – собаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Муніципальній охороні столиці допомагатимуть у патрулюванні – собаки
фото: «Муніципальна охорона»

Наразі працівники підприємства проходять кінологічну підготовку, щоб розширити практику використання тварин у роботі

Комунальна організація «Муніципальна охорона» почала залучати до піших патрульних груп службових собак. Про це повідомляє комунальна організація на сторінці у Facebook.

Такі патрулі охоронятимуть ділянки лісових масивів, паркові зони, а також території столичних кладовищ.

Фахівці «Муніципальної охорони» зазначають, що використання службових собак часто дозволяє попередити або припинити правопорушення. Чотирилапі помічники збільшують коло службових завдань: пошук людей, затримання правопорушників, захист від нападу безпритульних та диких тварин.

Крім того, наявність у складі пішого патруля службового собаки – це завжди стримувальний чинник для правопорушника. Наразі працівники підприємства проходять кінологічну підготовку, щоб розширити практику використання тварин у роботі.

Нагадаємо, столичний поліцейський пес Базз виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка. Як зазначається, поліцейський собака виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка, розповіли у поліції Києва.
 

Теги: охорона Київ поліція тварини

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