Муніципальній охороні столиці допомагатимуть у патрулюванні – собаки

Наразі працівники підприємства проходять кінологічну підготовку, щоб розширити практику використання тварин у роботі

Комунальна організація «Муніципальна охорона» почала залучати до піших патрульних груп службових собак. Про це повідомляє комунальна організація на сторінці у Facebook.

Такі патрулі охоронятимуть ділянки лісових масивів, паркові зони, а також території столичних кладовищ.

Фахівці «Муніципальної охорони» зазначають, що використання службових собак часто дозволяє попередити або припинити правопорушення. Чотирилапі помічники збільшують коло службових завдань: пошук людей, затримання правопорушників, захист від нападу безпритульних та диких тварин.

Крім того, наявність у складі пішого патруля службового собаки – це завжди стримувальний чинник для правопорушника. Наразі працівники підприємства проходять кінологічну підготовку, щоб розширити практику використання тварин у роботі.

Нагадаємо, столичний поліцейський пес Базз виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка. Як зазначається, поліцейський собака виборов почесне загальне перше місце на всеукраїнському турнірі з пошуку вибухових речовин пам’яті кінолога Олександра Ющенка, розповіли у поліції Києва.

