У Феодосії четверту добу горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ

В тимчасово окупованому Криму нафтобаза росіян розгорається з новою силою

В окупованому Криму в Феодосії на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна з паливом, повідомляють місцеві телеграм-канали та публікують відповідні відео. Нафтобаза після атаки зі сторони ЗСУ горить вже чотири доби.

Російський «глава» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «у зв’язку з пожежею стався викид паливних матеріалів на одному з терміналів».

Російський «голова» Феодосії Ігор Ткаченко прозвітував 10 жовтня про евакуацію 1137 людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованій Феодосії, Крим, пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі, яку 7 жовтня атакували Збройні сили України, досі триває масштабна пожежа. Журналісти «Схем» оприлюднили знімки об’єкта.

До слова, вчора повідомлялось, що у тимчасово окупованій Феодосії третю добу палає нафтобаза після атаки Сил оборони України. У мережі з'явилися нові кадри потужної пожежі. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».