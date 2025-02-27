«Київтеплоенерго» відновило теплопостачання у Голосіївському районі після аварії

Ремонтні роботи на трубопроводі тривали менше доби

«Київтеплоенерго» відновило теплопостачання для 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

«Аварійно-відновлювальна служба ліквідувала пошкодження тепломережі на вул. Василя Касіяна», – йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи на трубопроводі тривали менше доби фото: КМДА

Зазначається, що ремонтні роботи на трубопроводі тривали менше доби і були завершені у той же день близько опівночі.

Вже вночі тепло було подано до всіх будівель фото: КМДА

«Вже вночі тепло було подано до всіх будівель. Управителі житлових будинків оперативно забезпечили циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення в квартири», – повідомили у комунальній службі.

Як повідомляв «Главком», пошкодження в Голосіївському районі сталось вчора, 26 лютого, на магістральному трубопроводі. На час ремонтних робіт було тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Зважаючи на погодні умови, комунальники обіцяли завершити ремонт у максимально стислі терміни .

Раніше, у ніч проти 24 лютого на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню. Тоді на час робіт було призупинено постачання тепла споживачам у мікрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» та частково на просп. Голосіївському. Загалом без опалення були 176 житлових будинкві, дві поліклініки і 18 закладів освіти

До слова, про ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію можна дізнатися у Telegram-каналі «Київ Комунальний».