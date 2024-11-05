«Малевич». Головна українська кінопрем'єра 2025 року

«Це повернення імʼя Казимира Малевича в скарбницю української культури», – продюсер Ігор Корж

На Міжнародному кінофестивалі «Молодість», що пройшов у Києві, відбулася довгоочікувана прем'єра українсько-сербсько-італійсько-швейцарського художнього фільму «Малевич».

Як зазначив співпродюсер фільму, голова правління ГО «Європейський шлях України» Ігор Корж: «Це великий крок на шляху до повернення Казимира Малевича в скарбницю української культури».

Стрічка, присвячена життю та творчості видатного українського художника Казимира Малевича, зібрала повний зал та отримала шквал овацій.

Режисерка Дарія Онищенко змогла створити потужний образ Малевича як українського патріота та борця за незалежність. Фільм, знятий під час повномасштабної війни, став символом незламності українського духу та важливості збереження культурної спадщини.

«Маю за честь бути частиною команди художнього фільму «Малевич», премʼєра якого відбулася вчора в межах Міжнародного київського кінофестивалю «Молодість». Неймовірна атмосфера відчувалася під час усього показу. Переаншлаг! Люди сиділи навіть на сходах. Овації не стихали протягом 10 хвилин після завершення фільму», – додав Ігор Корж.

У головних ролях фільму знялися:

Віталій Ажнов (Казимир Малевич);

Олександр Новіков;

Христина Корчинська (Федорак);

Марина Кошкіна;

Олексій Горбунов;

Ірма Вітовська-Ванца;

Олександр Рудинський;

Марія Рудинська;

Наталія Васько.

Ніна Ніжерадзе,

Віктор Сарайкін.

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Ігор Корж: Переаншлаг! Люди сиділи навіть на сходах. Овації не стихали протягом 10 хвилин після завершення фільму фото: Facebook / Igor Korzh

Виробництво фільму

Фільмування проходило у Києві, Мощуні, Ворзелі, Пущі-Водиці, Халеп'ї та Кончі-Заспі. Більшість локацій, які планували на Харківщині, виявилися зруйнованими під час війни.

Через повномасштабне вторгнення виробництво фільму ускладнилося, але творча команда вирішила не зупинятися й продовжувати роботу, попри складні умови. Оператор фільму Сергій Михальчук також перебував на передовій, що підкреслює важливість цього проєкту для всієї команди.

Музику до стрічки написали італійський композитор Рафаелле Петруччі та клавішник гурту «Океан Ельзи» Мілош Єліч.

У фільмі також звучатиме улюблена пісня Малевича «Гуде вітер вельми в полі», що додає особливої атмосфери історичним подіям.

«Малевич» – це не просто біографічна стрічка, це маніфест української культури. Фільм доводить, що навіть у найскладніші часи мистецтво здатне об'єднувати людей та надихати на боротьбу», – зазначила продюсерка фільму Марія Каель.

Сюжет фільму

У фільмі «Малевич» немає чіткої хронологічної послідовності. Стрічка складається з чотирьох частин – так званих квадратів, кожен із яких описує важливий період із життя художника. Така структура відсилає до стилю творчості самого Малевича, який відомий прагненням виходити за межі традиційних рамок.

Фільм охоплює періоди ранньої творчості Малевича, враховуючи останню футуристичну виставку «0,10», де він представив свій «Чорний квадрат».

Також показано його діяльність у Вітебській художній школі та роботу в Художньому інституті, де Малевич вперше наважився відобразити у роботах Голодомор, який він бачив на власні очі під час експедицій до українського села. Саме за це його переслідувала радянська влада.

Фільм порушує питання, що стоїть за «Чорним квадратом», і вплітає історію Малевича у сучасний контекст російсько-української війни. Війна показана не лише через призму історії СРСР, але й через нинішні реалії.

Нагадаємо, 2-го листопада у «Будинку кіно» відбулася церемонія нагородження переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Ґран-прі отримала стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної (Україна, 2024).

Також художній фільм «Буча» та документальна стрічка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» здобули призи глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Варшаві. Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Прокат

Офіційна прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі «Молодість» 1 листопада 2024 року, а навесні 2025 року стрічка вийде у широкий прокат.