Ворожий дрон влучив у будинок у Києві (відео)

Є руйнування та сильна пожежа

Сьогодні, 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Києві о 22:18 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах попереджали про загрозу застосування БпЛА та можливу роботу ППО. О 22:55 стало відомо, що у столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Про це повідомив Віталій Кличко. Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто. Повідомляється, що вибухи чутно на правому березі.

У центрі Києва також працює працює ППО. КМДА просить усіх жителів міста залишатися в укриттях.

Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворожий дрон влучив у житловий будинок. Є руйнування та сильна пожежа.

Повідомляється, що ймовірно, приліт стався у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Чекаємо офіційної інформації.

Попередньо, безпілотник влучив у житловий будинок у Києві. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. pic.twitter.com/s6AThVJw5W — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 25, 2025

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».