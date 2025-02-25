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Ворожий дрон влучив у будинок у Києві (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Ворожий дрон влучив у будинок у Києві (відео)
На місці влучання сильна пожежа
фото з відкритих джерел

Є руйнування та сильна пожежа

Сьогодні, 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Києві о 22:18 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах попереджали про загрозу застосування БпЛА та можливу роботу ППО. О 22:55 стало відомо, що у столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Про це повідомив Віталій Кличко. Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто. Повідомляється, що вибухи чутно на правому березі.

У центрі Києва також працює працює ППО. КМДА просить усіх жителів міста залишатися в укриттях.

Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворожий дрон влучив у житловий будинок. Є руйнування та сильна пожежа.

Повідомляється, що ймовірно, приліт стався у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Чекаємо офіційної інформації.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».

 

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Теги: пожежа окупанти Віталій Кличко будинок місто безпілотник Київ Україна

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