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    У Києві відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

    2 та 3 грудня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
    У Києві цими вихідними, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Так, ярмарки відбудуться: 2 грудня (субота) у: Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська; Дарницькому районі
    • Сьогодні, 08:06
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    2 та 3 грудня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки

    У Києві цими вихідними, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

    Так, ярмарки відбудуться:

    2 грудня (субота) у:

    3 грудня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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