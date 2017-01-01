У Києві відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

2 та 3 грудня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки

У Києві цими вихідними, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Так, ярмарки відбудуться: 2 грудня (субота) у: Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська; Дарницькому районі