Українці просять заборонити TikTok: відповідна петиція з’явилась на сайті президента

Станом на 18 лютого петицію підписали 326 людей

На сайті президента України з’явилася петиція з проханням заборони додаток TikTok. Адже соцмережа начебто сприяє деградації суспільства. Про це повідомляється на сайті електронних петицій

Автор петиції Олександр Трачук вважає, що соціальна мережа сприяє поширенню дезінформації та загалом негативно впливає на дітей.

«Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють інформацію, побачену в соціальних платформах, і сприймають її як правду першої інстанції, тому багато дезінформації потрапляє в голови дітей», – наголосив Трачук.

Далі, вважає ініціатор звернення, це може створювати непотрібну паніку. У результаті платформа «сприяє деградації суспільства».

Прохання про заборону TikTok з'явилося на сайті електронних петицій 16 лютого.

Станом на 18 лютого петицію підписали 326 людей. Аби президент Володимир Зеленський її розглянув, потрібно 25 тис.голосів. Збір підписів триватиме два місяці.

Як повідомлялося, згідно з дослідженням маркетингової компанії URL Genius, YouTube та TikTok відстежують персональні дані користувачів у більших обсягах, ніж будь–які інші соціальні мережі.

До слова, найпопулярніша у світі соціальна мережа – TikTok – почала тестувати платні підписки на творців контенту.

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