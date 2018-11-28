У Києві відбувся допрем'єрний показ вистави за мотивами п’єси Сенцова



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Прем’єра найбільш очікуваної театральної вистави сезону за мотивами п’єси Олега Сенцова «Номери» Фото: president.gov.ua

Прем'єра вистави «Номери» запланована на 7 грудня

Дружина президента України Марина Порошенко відвідала прем’єру найбільш очікуваної театральної вистави сезону за мотивами п’єси Олега Сенцова «Номери», яка проходить за підтримки Українського культурного фонду (УКФ).

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Незалежні експерти УКФ оцінили проект у 83 бали зі 100 можливих.

Режисер вистави – Тамара Трунова, яка вважається однією з найперспективніших представниць сучасного театрального мистецтва України.

«Номери» – це не просто антиутопія, а пророча п’єса, сюжет якої безпосередньо пов’язаний з долею її автора, незаконно ув’язненого в Росії українця Олега Сенцова. За словами організаторів, він чекає на постановку «Номери».

«Вистава розповідає про світ, який перестав себе аналізувати та осмислювати. Сама тема нумерації та порядковості говорить про систему та ієрархію всередині самої системи. Ми «помістили» цю історію в старий цирк, котрий забув про своє призначення, та існує за інерцією, не помічаючи власної мутації. Втрата зацікавленості та спраги до життя, до себе — це принизливе виживання. Це про те, яких «героїв» народжує спотворений світ», - говорить режисер Тамара Трунова.

Звертаючись до глядачів, перша леді наголосила, що культура впливає на формування національної гідності та єдності.

«Сьогодні ми маємо визначитися – змінитися або розчинитися. І тому кожен українець має дати собі відповідь на запитання: чи є в нас мудрість і мужність іти дорогою єдності? Бо ще сто років тому Українська Центральна Рада проголосила: «народ, який хоче існувати – повинен мати одну думку і одну волю». Щоб потім не перетворитися в «номери», як у п’єсі Сенцова – без власних імен, без власної історії і без власної держави», - зазначила Марина Порошенко.

Нагадаємо, Сенцов став лауреатом премії Європарламенту за свободу думки імені Андрія Сахарова 2018 року. Таке рішення ухвалили 25 жовтня у Страсбурзі лідери Європарламенту.

Також Сенцова відзначили нагородою міжнародного проекту «Платформа європейської пам'яті та сумління».



