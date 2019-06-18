У ранкову годин пік скасували відразу шість рейсів міської електрички



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Киянам слід врахувати зміни в роботі міської електрички

Сьогодні, 18 червня, скасовано шість рейсів міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Зазначається, що зміни відбулися «з технічних причин».

«У ранковий час з технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті», - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що останнім часом майже не щодня скасовують рейси міської електрички.

Наприклад, 7 травня у ранковий час з технічних причин були скасовані теж шість рейсів електрички.

Як повідомлялося, із 31 березня 2019 року було змінено розклад руху міських електропоїздів. Зміни в розкладі пов’язані із переходом на літній час.