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На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах перекрито рух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах перекрито рух
фото: з відкритих джерел

Затримується рух низки автобусів

У столиці через перекриття руху на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах затримується рух низки автобусів. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зокрема, йдеться про маршрути №22, 91 та 111. «Затримується рух автобусів №№22, 91, 111 на Південному та Подільсько - Воскресенському мостах з причини перекриття руху. В області повітряна тривога», – йдеться у повідомленні.

Містян закликають обирати інші шляхи проїзду.

Нагадаємо, департамент транспортної інфраструктури КМДА раніше повідомив, що рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів. 

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що Подільський міст можуть відкрити вже наприкінці жовтня чи на початку листопада. За його словами, зразу ж після відкриття мостом можна буде запустити весь транспорт, а у його «тілі» вже є три «фактично готові» станції лінії метро, яка вестиме на Троєщину.

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Теги: метро транспорт Київпастранс міст дороги громадський транспорт

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