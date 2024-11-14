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Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Кличко нагадав, що сьогодні міст Метро працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності

На мосту Метро, який був введений в експлуатацію у 1965 році, з кінця серпня тривають протиаварійні роботи. Наразі фахівці встановлюють тимчасові металеві підтримуючі конструкції у прогонах споруди. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи фото 1

За його словами, це дозволить безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.

Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи фото 2

«Відбуваються підготовчі роботи з влаштування викаточних пірсів та підкранових естакад. Це дасть можливість виконувати основні роботи з монтажу металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу. Розпочали віброзанурення паль у руслі річки Дніпро – для влаштування підтримуючих конструкцій мосту», – зазначив столичний голова.

Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи фото 3

Кличко нагадав, що сьогодні міст Метро працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності. На час виконання протиаварійних робіт рух авто та поїздів метрополітену спорудою збережений – між правим та лівим берегами Дніпра. Також забезпечене судноплавство.

Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи фото 4

Раніше департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів. 

 

Теги: Віталій Кличко метро міст

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