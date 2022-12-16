Бойовики, які штурмували міста на Донецькому напрямку, отримали тюремні строки

Суд призначив покарання від восьми до десяти років ув’язнення

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини трьох учасників «ДНР», які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони. На початку повномасштабної агресії вони добровільно вступили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, повідомляє пресслужба СБУ.

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Бойовики потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Новобахмутівки та Пісок на Донеччині. За матеріалами СБУ суд призначив їм покарання від восьми до десяти років ув’язнення.

Всі вони місцеві жителі, які у 2014-2015 році приєдналися до лав терористичних угруповань на сході України, де воювали проти сил АТО.

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Після 24 лютого цього року вони спільно з агресором брали активну учать у штурмі населених пунктів на Донецькому напрямку. Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення «Оплот». Перебуваючи на «посаді» кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне.

Інші двоє зловмисників були у лавах окупаційних підрозділів «Кальмиус» та «100 мотострелковой бригады» 1-го армійського корпусу «ДНР» ЗС РФ. У серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за:

▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

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▪️ ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

▪️ ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще двох «посадовців» псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зловмисниками є «министр здравоохранения» та «министр доходов и сборов» «ДНР».