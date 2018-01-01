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    У Києві викрили фейковий обмінник валюти

    Злочинці видавали людям сувенірні гроші
    У Києві викрили злочинців, які у підвальному приміщенні одного з колишніх ресторанів облаштували пункт прийому валюти. Шахраї орендованому приміщенні надали антураж справжнього обмінника: встановили декорації, техніку та завели документацію. Одного зі зловмисників затримали, після того, як до поліції звернувся один з ошуканих жителів столиці.
    • Сьогодні, 10:53
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    Злочинці видавали людям сувенірні гроші

    У Києві викрили злочинців, які у підвальному приміщенні одного з колишніх ресторанів облаштували пункт прийому валюти.

    Шахраї орендованому приміщенні надали антураж справжнього обмінника: встановили декорації, техніку та завели документацію.

    Одного зі зловмисників затримали, після того, як до поліції звернувся один з ошуканих жителів столиці. Чоловік приніс до обмінника 45 тис., тоді шахрай забирав гроші та йшов до іншого приміщення, а потім тікав через чорний вихід.

    Зловмисника піймали на гарячому, у нього вилучили техніку та сувенірні гроші. Інших фігурантів шахрайської схеми шукають правоохоронці.

    Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині скеровано до суду справу щодо інтернет-шахраїв, які обдурили щонайменше 18 людей з різних регіонів України, продаючи їм неіснуючі товари.

    Джерело: Факти

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