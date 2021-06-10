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    Шахрайство на ринку нерухомості Києва скоротилося: названо причини

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    У 2020 році зафіксовано&nbsp;зниження злочинів на ринку нерухомості - Шахрайство на ринку нерухомості Києва скоротилося: названо причини
    У 2020 році зафіксовано зниження злочинів на ринку нерухомості
    Фото з відкритих джерел

    Понад 80% всіх випадків шахрайства на ринку нерухомості Києва припадає на сегмент оренди

    За 2020 рік кількість шахрайських угод на вторинному ринку нерухомості Києва скоротилася на 70%. Про це повідомила голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, інформує пресслужба Асоціації.

    Експертка зазначила, що зниження злочинів на ринку нерухомості у 2020 році певною мірою пов’язане з наслідками пандемії, що призвела до скорочення кількості угод.

    «Кількість угод на вторинному ринку в сегментах купівлі-продажу та оренди квартир в період весняного локдауну 2020 року скоротилося в середньому на 30-40%. Крім цього, потенційні клієнти дедалі були більш пильними і розважливими, що унеможливлювало злочини», – розповіла Гайдамаха.

    За даними Гайдамахи, понад 80% всіх випадків шахрайства на ринку нерухомості Києва припадає на сегмент оренди.

    Як повідомлялося, у травні цього року середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва зросла до 30 тис. грн. Річне зростання склало 4,9 тис. грн за кв. м.

    Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

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    Теги: Київ шахрайство нерухомість житло квартира
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    Шахрайство на ринку нерухомості Києва скоротилося: названо причини