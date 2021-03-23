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    У Києві викрили схему незаконного видобутку та реалізації дорогоцінного каміння

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    Правоохоронці викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння - У Києві викрили схему незаконного видобутку та реалізації дорогоцінного каміння
    Правоохоронці викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники постачали корисні копалини на ювелірний завод у Києві

    Поліція викрила схему незаконного видобутку корисних копалин – топазу, берилу та кварцової сировини.

    Про це інформує МВС.

    Правоохоронці провели обшуки у Києві, Київський та Житомирській областях. Було вилучено понад 10 тон дорогоцінного каміння та кварцової сировини. Суму завданих збитків встановлять після проведення експертизи.

    З’ясувалося, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці.

    «Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проєктної документації приступили до роботи», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, зловмисники видобували дорогоцінне небезпечним способом, тобто із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки. Через підставні товариства вони постачали корисні копалини на ювелірний завод у Києві.

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    У Києві викрили схему незаконного видобутку та реалізації дорогоцінного каміння
    У Києві викрили схему незаконного видобутку та реалізації дорогоцінного каміння
    У Києві викрили схему незаконного видобутку та реалізації дорогоцінного каміння
    У Києві викрили схему незаконного видобутку та реалізації дорогоцінного каміння
    У Києві викрили схему незаконного видобутку та реалізації дорогоцінного каміння
    Фото: Нацполіція

    Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

    За незаконні оборудки фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

    До слова, працівники управління Служби безпеки в Рівненській області спільно зі слідчими поліції та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрили злочинну діяльність групи осіб, що займались незаконним видобутком і збутом бурштину.

    Теги: МВС завод розслідування поліція корисні копалини
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