Вулканізаторник, каштелян і десинатор: список професій, про які мало хто знає

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В Державній службі зайнятості розповіли про незвичні професії
фото: Житомирська політехніка

Вулканізаторник не має жодного відношення до вулканів. Представник цієї професії наносить на різні поверхні захисний шар із гуми чи іншого ізоляційного матеріалу

У Класифікаторі професій в Україні є понад 9 тис. назв, й про деякі з них українці навіть не чули. «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості розповідає про рідкісні спеціальності, яких нечасто шукають в країні.

Вулканізаторник

Вулканізаторник не має жодного відношення до вулканів. Представник цієї професії наносить на різні поверхні захисний шар із гуми чи іншого ізоляційного матеріалу. Найчастіше такі спеціалісти працюють на шиномонтажних станціях. Професія має два розряди, а для отримання вищого потрібен досвід і курси підвищення кваліфікації. За даними Державної служби зайнятості, таких працівників шукали у Сумській, Харківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Десинатор

Десинатором працюють ті, хто має освіту у сфері дизайну, мистецтва чи програмування. Представники цієї професії розробляють малюнки для друку чи вишивки на тканинах і створює програми для обладнання, яке використовується на виробництві. З початку року такого спеціаліста шукали у Хмельницькій області.

Вибірник

Вибірник – це працівник, який сортує сміття. Він візуально переглядає відходи та відбирає ті предмети, що належать до іншої категорії переробки. В Україні ця професія поки малопоширена, але у світі вже має попит. Спеціальної освіти не потрібно – достатньо пройти коротке навчання. Таку вакансію пропонував Житомирський центр зайнятості.

Маркшейдер

Назва професії маркшейдер походить від німецьких слів mark – «межа» та scheiden – «розділяти». Це гірничий інженер чи технік, який займається просторово-геометричними вимірюваннями у надрах землі та на поверхні. Для такої професії потрібна вища або середня технічна освіта та знання геодезії, гірничої справи й геології. Вакансію в Державній службі зайнятості цього року шукали 16 разів.

Каштелян

Слово «kasztelan» походить із XIV століття з Королівства Польського, де воно позначало чиновника низького рангу. Сьогодні каштелян відповідає за розподіл білизни та іншого інвентарю в установах і веде відповідну документацію. У цьому році вакансія зустрічалася 67 разів, переважно в дитячих садках. Для роботи достатньо базової середньої освіти, досвід не обов’язковий.

Нагадаємо, раніше в Державній службі зайнятості розповіли, які професії будуть популярними після війни. Найбільш затребуваними будуть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфері, оскільки буде велика потреба робочої сили в усіх сферах економіки.

