Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білий дім заперечує статтю WSJ про «лист Трампа» в книжці Епштейна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім заперечує статтю WSJ про «лист Трампа» в книжці Епштейна
Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заперечила інформацію зі статті The Wall Street Journal про написане Трампом привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році
фото з відкритих джерел

Конгрес США підтвердив наявність у «книжці» Епштейна листа Трампа, попри заперечення американського президента та прессекретарки Білого дому 

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт різко спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря, передає «Главком».

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, юристи, що представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію «книжки до дня народження», яку створили до його 50-річчя у 2003 році. У ній нібито є лист із підписом «Дональд», виконаним у незвичайній манері, та надрукованим текстом. За даними видання, лист закінчується словами: «З днем народження і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».

Білий дім заперечує статтю WSJ про «лист Трампа» в книжці Епштейна фото 1

Члени Комітету з нагляду Палати представників США підтвердили отримання копії документа. Конгресмен Роберт Гарсія, старший член комітету від Демократичної партії, звинуватив Трампа в тому, що він брехав, заперечуючи існування цього листа. Гарсія закликав оприлюднити всі пов'язані документи.

У відповідь на статтю, Каролін Левітт заявила, що Трамп не підписував і не малював цей лист. Вона назвала матеріал наклепницьким і зазначила, що юридична команда Трампа продовжує активно вести судовий процес, хоча не уточнила, який саме.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування та експлуатації неповнолітніх. 2008 року він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до суду з позовом проти медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети The Wall Street Journal. Причиною стала публікація, в якій стверджується, що Трамп нібито надсилав засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну лист із непристойним малюнком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Згідно з повідомленням, відповідний позов був поданий у п’ятницю, 18 липня, до федерального суду південного округу Флориди в місті Маямі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Теги: США Дональд Трамп документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це абсурд – дозволяти агресору вирішувати, які заходи можуть його стримати
Гарантії безпеки для України. Між реальністю та абсурдом
3 вересня, 09:30
Джерела у Кремлі зробили заяву щодо ймовірних попередніх домовленостей між Трампом та Путіним
Трамп і Путін домовилися наперед? Джерела Reuters пояснили, що станеться на Алясці
15 серпня, 09:24
Трамп про ймовірне перейменування: Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад
Трамп запропонував перейменувати Пентагон на «Департамент війни»
25 серпня, 23:04
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
26 серпня, 01:29
Міністерство закордонних справ Індії назвало мита Трампа несправедливими та нерозумними
США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти
27 серпня, 09:20
Рубіо вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю»
Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID
30 серпня, 02:19
Трамп назвав колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми
Трамп хотів би арешту ексдиректорів ЦРУ та ФБР через справу про втручання Росії у вибори
31 серпня, 05:19
Українці намагаються продемонструвати американцям, що також займають антикитайську позицію
Експерт-міжнародник пояснив, чому Офіс президента образився на Китай
30 серпня, 21:14
Сьогоднішня зустріч лідерів матиме гібридний формат, деякі учасники спілкуватимуться через відеозвʼязок
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
4 вересня, 13:33

Соціум

Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
Сили оборони вразили російську нафтоперекачувальну станцію
Сили оборони вразили російську нафтоперекачувальну станцію
Названо найпривабливішу країну ЄС для мільярдерів
Названо найпривабливішу країну ЄС для мільярдерів
ЗМІ дізналися, яку хворобу виявлено у російської пропагандистки Симоньян
ЗМІ дізналися, яку хворобу виявлено у російської пропагандистки Симоньян
Поліція в столиці Непалу відкрила вогонь по мітингувальниках, загинуло понад 10 людей
Поліція в столиці Непалу відкрила вогонь по мітингувальниках, загинуло понад 10 людей
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9774
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8073
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4046
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3163
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua