Смерть військового у монастирі на Хмельниччині: священник отримав підозру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Смерть військового у монастирі на Хмельниччині: священник отримав підозру
Священику, який побив чоловіка до смерті, повідомлено про підозру
фото: Хмельницька обласна прокуратура

Раніше поліція повідомляла, що причиною смерті чоловіка став гострий панкреатит

Хмельницька окружна прокуратура повідомила про підозру священнику, який побив військовослужбовця ЗСУ до смерті на території монастиря в місті Старокостянтинів, передає «Главком».

Повідомляється, що подія сталася в серпні цього року, за даними прокуратури, священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком.

Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

«Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Архімандрит Іоасаф  відсторонюється від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова через смерть військовослужбовця на території храму.

Як відомо, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення, про те що по вулиці Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. Водночас у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ.

Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою «Природня смерть». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Теги: Хмельниччина прокуратура смерть поліція Старокостянтинів священник підозра

