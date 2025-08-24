Смерть військового у монастирі на Хмельниччині: священник отримав підозру
Раніше поліція повідомляла, що причиною смерті чоловіка став гострий панкреатит
Хмельницька окружна прокуратура повідомила про підозру священнику, який побив військовослужбовця ЗСУ до смерті на території монастиря в місті Старокостянтинів, передає «Главком».
Повідомляється, що подія сталася в серпні цього року, за даними прокуратури, священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком.
Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
«Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Архімандрит Іоасаф відсторонюється від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова через смерть військовослужбовця на території храму.
Як відомо, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення, про те що по вулиці Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. Водночас у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ.
Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою «Природня смерть». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Коментарі — 0