Смерть військового у монастирі на Хмельниччині: священник отримав підозру

Священику, який побив чоловіка до смерті, повідомлено про підозру

Раніше поліція повідомляла, що причиною смерті чоловіка став гострий панкреатит

Хмельницька окружна прокуратура повідомила про підозру священнику, який побив військовослужбовця ЗСУ до смерті на території монастиря в місті Старокостянтинів, передає «Главком».

Повідомляється, що подія сталася в серпні цього року, за даними прокуратури, священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком.

Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

«Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Архімандрит Іоасаф відсторонюється від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова через смерть військовослужбовця на території храму.

Як відомо, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення, про те що по вулиці Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. Водночас у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ.

Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою «Природня смерть». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.