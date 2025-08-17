Як приборкати гонщиків без глушників? Віцепрезидент автомобільної федерації вказав на проблему

Олексій Мочанов: Якщо глушник несправний з будь-якої причини – авто не можна експлуатувати

Відсутність обов’язкового технічного огляду транспорту в Україні спростила життя безвідповідальним водіям, які їздять без глушників і тим самим порушують громадський спокій. На це звернув увагу віцепрезидент автомобільної федерації України FAU, майстер спорту міжнародного класу у категорії автомобільний спорт та інструктор захисного водіння на автомобілях та мотоциклах Олексій Мочанов у матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».

«Щодо звуку вихлопу – є встановлені граничні норми шуму в децибелах. Але скасували техогляд (обов’язковий технічний огляд автомобілів, які не використовуються у комерційних цілях, в Україні скасували у 2011 році, – «Главком») і немає технічної можливості їх поміряти та перевірити. Якщо несправний глушник, з будь-якої причини (встановлений спортивний, прогорів або відвалився стандартний) – авто не можна експлуатувати. Потрібно або примусово доставляти в сервіс, або на штрафний майданчик з подальшою прописаною процедурою, як звідти можна забрати автомобіль, мотоцикл, мопед, квадроцикл – щоб усунути несправність», – пропонує рішення віцепрезидент FAU.

Технічний огляд транспортних засобів, про який згадує Мочанов, є обов’язковим для всіх транспортних засобів в усіх країнах Європейського Союзу. Угода про асоціацію з ЄС зобов'язує Україну повернути цю процедуру. Щоправда, поки що це питання не врегульовано.

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась.

До слова, влітку 2023 року у Верховній Раді обранці зареєстрували законопроєкт № 9564, який передбачає адміністративне покарання для водіїв надміру гучних автомобілів і мотоциклів, переважно через відсутність глушника. Штрафи чималі: 17 тис. грн – за перше порушення, 34 тис. грн – повторне протягом року. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від трьох до шести місяців.

Услід за цим з’явився і законопроєкт №9642, присвячений дрифту. За навмисний занос авто на дорогах передбачено штраф у 8,5 тис. грн. Повторне порушення призведе до штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також позбавлення водійських прав на пів року. Однак обидва законопроєкти досі на розгляді.