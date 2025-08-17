Головна Техно Авто
Як приборкати гонщиків без глушників? Віцепрезидент автомобільної федерації вказав на проблему

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Як приборкати гонщиків без глушників? Віцепрезидент автомобільної федерації вказав на проблему
Наразі у правоохоронців немає технічної можливості вимірювати рівень шуму, який створює транспорт
фото: Pexels

Олексій Мочанов: Якщо глушник несправний з будь-якої причини – авто не можна експлуатувати

Відсутність обов’язкового технічного огляду транспорту в Україні спростила життя безвідповідальним водіям, які їздять без глушників і тим самим порушують громадський спокій. На це звернув увагу віцепрезидент автомобільної федерації України FAU, майстер спорту міжнародного класу у категорії автомобільний спорт та інструктор захисного водіння на автомобілях та мотоциклах Олексій Мочанов у матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».

«Щодо звуку вихлопу – є встановлені граничні норми шуму в децибелах. Але скасували техогляд (обов’язковий технічний огляд автомобілів, які не використовуються у комерційних цілях, в Україні скасували у 2011 році, – «Главком») і немає технічної можливості їх поміряти та перевірити. Якщо несправний глушник, з будь-якої причини (встановлений спортивний, прогорів або відвалився стандартний) – авто не можна експлуатувати. Потрібно або примусово доставляти в сервіс, або на штрафний майданчик з подальшою прописаною процедурою, як звідти можна забрати автомобіль, мотоцикл, мопед, квадроцикл – щоб усунути несправність», – пропонує рішення віцепрезидент FAU.

Технічний огляд транспортних засобів, про який згадує Мочанов, є обов’язковим для всіх транспортних засобів в усіх країнах Європейського Союзу. Угода про асоціацію з ЄС зобов'язує Україну повернути цю процедуру. Щоправда, поки що це питання не врегульовано.

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась.

До слова, влітку 2023 року у Верховній Раді обранці зареєстрували законопроєкт № 9564, який передбачає адміністративне покарання для водіїв надміру гучних автомобілів і мотоциклів, переважно через відсутність глушника. Штрафи чималі: 17 тис. грн – за перше порушення, 34 тис. грн – повторне протягом року. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від трьох до шести місяців.

Услід за цим з’явився і законопроєкт №9642, присвячений дрифту. За навмисний занос авто на дорогах передбачено штраф у 8,5 тис. грн. Повторне порушення призведе до штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також позбавлення водійських прав на пів року. Однак обидва законопроєкти досі на розгляді.

