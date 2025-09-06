У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках

Ігор Птіцин із дружиною започаткували екобізнес

Ветеран війни Ігор Птіцин разом із дружиною Оксаною Богдан започаткували у Запоріжжі екобізнес із вирощування дощових черв'яків та переробки ґрунту. Подружжя отримало державний грант для ветеранів та їхніх родин, що допомогло придбати обладнання та запустити виробництво. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Ідея виникла з хобі – риболовлі.

«Коли зібралися на риболовлю, зайшли в магазин, а там немає черв’яка. Раз немає, вдруге немає, втретє немає, вп’яте… Що ж таке? Кажуть, усі, хто цим займався, або на фронті, хто за кордоном, тож кинули цю справу. Тому ми вирішили взятися», – розповів Ігор Птіцин.

Перед тим, як почати власну справу, подружжя досконало вивчило тему та ринок пропозицій. На відкриття бізнесу родина отримала грант від держави, близько півмільйона гривень.

«Написали бізнес-план. З першого разу, звісно ж, не вийшло нічого. Було дуже важко. 70% літератури, що ми її прочитали, не знадобилася. Грошей викинули на вітер багато», – пояснив ветеран.

Перший прибуток подружжя отримало після трьох місяців роботи. Продають як самих черв'яків для рибалок, так і органічно чистий ґрунт.

Для Ігоря бізнес став не лише джерелом доходу, а й терапією. Поруч завжди його дружина Оксана.

«Це важка робота, втомлююся сильно, іноді спина болить. Але я це із задоволенням роблю», – каже жінка.

Поки подружжя розвиває сімейний бізнес, Ігор вже планує відкрити другу справу та залучити своїх побратимів.

