Озеленення столиці: у двох районах Києва висаджено 70 нових дерев (фото)
У Солом’янському районі вісім кленів висаджено на вулиці Єреванській, 32 липи з'явилися на проспекті Повітряних Сил
У рамках озеленення столиці фахівці висадили понад 70 нових дерев у Солом’янському та Деснянському районах. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».
Зокрема, у Солом’янському районі вісім кленів висаджено на вулиці Єреванській, 32 липи з'явилися на проспекті Повітряних Сил.
У Деснянському районі 13 сріблястих кленів висаджено на вулиці Радунській, 17 кленів прикрасили вулицю Ореста Левицького.
«Клени й липи не лише прикрашають міський простір, а й очищують повітря, знижують рівень пилу та шуму, створюють природну тінь і гармонійну атмосферу на вулицях столиці», – наголосили у «Київзеленбуді».
Нагадаємо, у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. Для реалізації проєкту було обрано території з урахуванням потреб мешканців, поблизу зупинок громадського транспорту, станцій метрополітену та густонаселених житлових комплексів, а також на місцях демонтованих малих архітектурних форм (МАФів).
