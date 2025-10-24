Головна Київ Новини
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
фото: Нацполіція (ілюстративне)

Співробітники Подільського управління поліції, за результатами опитування у приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні, попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою

ТЦК та ЗСУ озвучили свою версію обставин смерті мобілізованого Романа Сопіна, який помер 23 жовтня. За їхніми даними, чоловік упав і отримав смертельні травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву Подільського ТЦК та СП у місті Києві та 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

«Зазначений громадянин дійсно був мобілізований Подільським ТЦК та СП 18 жовтня 2025 року. Після проходження всіх встановлених процедур 19 жовтня він був доставлений до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Під час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків – військовослужбовців та військовозобов’язаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію фото 1

Зазначається, що співробітники Подільського управління поліції, за результатами опитування у приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні, попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою. Самого травмованого опитати не вдалося, оскільки на той час він перебував у комі. Загалом, були опитані більше десятка свідків з-поміж військових та цивільних осіб.

«Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було. Натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої. За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов’язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили «придатний» без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка, який помер в розподільчому пункті Подільського району Києва.  43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Правоохоронці повідомили, що отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва.

Як повідомила журналістка Дарина Трунова, яка знайома із сім'єю загиблого, у приміщенні розподільчого пункту в Києві травмувався 43-річний мобілізований Роман Сопін. Йому зробили операцію, проте згодом чоловік помер в лікарні. За словами журналістки, чоловіка «бусифікували», потім він подзвонив батькам з проханням привезти необхідні речі, поки він проходив ВЛК. Наступного дня батькам чоловіка вже телефонували з лікарні й повідомили, що в їхнього сина закрита черепно-мозкова травма, тож довелося невідкладно робити трепанацію. Родичам сказали, що чоловік упав, але як це сталося, розповісти не змогли.

