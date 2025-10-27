У Києві облаштовано 10 нових мініскверів: адреси для осінніх прогулянок

При озелененні мініскверів перевагу віддавали стійким до міських умов рослинам

У всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Зазначається, що для реалізації проєкту було обрано території з урахуванням потреб мешканців, поблизу зупинок громадського транспорту, станцій метрополітену та густонаселених житлових комплексів, а також на місцях демонтованих малих архітектурних форм (МАФів).

При озелененні мініскверів перевагу віддавали стійким до міських умов рослинам, декоративним злакам і багаторічним квітам, які не лише прикрашають простір, а й сприяють поліпшенню екологічного стану міського середовища.

Загалом, у межах осіннього озеленення на цих локаціях висаджено понад 100 дерев, 16300 квітів, 8700 кущів і майже 9 тис. злакових трав, облаштовано 7 тис. кв. м. газонів.

Перелік локацій, де облаштовані мінісквери:

Голосіївський район – бульв. Володимиро-Либідський (між вул. Казимира Малевича та вул. Антоновича);

Дарницький район – просп. Петра Григоренка, 36-38;

Деснянський район – вул. Мілютенка, 28;

Дніпровський район – вул. Алматинська (навпроти будинку №101);

Оболонський район – просп. Оболонський;

Печерський район – бульв. Миколи Міхновського, 27;

Подільський район – вул. Івана Виговського, 20;

Святошинський район – зелений масив на просп. Академіка Палладіна;

Солом’янський район – бульв. Чоколівський, 25 (біля музичної школи);

Шевченківський район – вул. Січових Стрільців, 28.

Новий мінісквер біля метро «Оболонь» фото: «Київзеленбуд»

Мінісквер на Оболонському проспекті фото: «Київзеленбуд»

