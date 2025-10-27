Головна Київ Фото
У Києві облаштовано 10 нових мініскверів: адреси для осінніх прогулянок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві облаштовано 10 нових мініскверів: адреси для осінніх прогулянок
У межах осіннього озеленення у Києві висаджено понад 100 дерев
фото: «Київзеленбуд»

При озелененні мініскверів перевагу віддавали стійким до міських умов рослинам

У всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Зазначається, що для реалізації проєкту було обрано території з урахуванням потреб мешканців, поблизу зупинок громадського транспорту, станцій метрополітену та густонаселених житлових комплексів, а також на місцях демонтованих малих архітектурних форм (МАФів).

При озелененні мініскверів перевагу віддавали стійким до міських умов рослинам, декоративним злакам і багаторічним квітам, які не лише прикрашають простір, а й сприяють поліпшенню екологічного стану міського середовища.

Загалом, у межах осіннього озеленення на цих локаціях висаджено понад 100 дерев, 16300 квітів, 8700 кущів і майже 9 тис. злакових трав, облаштовано 7 тис. кв. м. газонів.

Перелік локацій, де облаштовані мінісквери:

  • Голосіївський район – бульв. Володимиро-Либідський (між вул. Казимира Малевича та вул. Антоновича);
  • Дарницький район – просп. Петра Григоренка, 36-38;
  • Деснянський район – вул. Мілютенка, 28;
  • Дніпровський район – вул. Алматинська (навпроти будинку №101);
  • Оболонський район – просп. Оболонський;
  • Печерський район – бульв. Миколи Міхновського, 27;
  • Подільський район – вул. Івана Виговського, 20;
  • Святошинський район – зелений масив на просп. Академіка Палладіна;
  • Солом’янський район – бульв. Чоколівський, 25 (біля музичної школи);
  • Шевченківський район – вул. Січових Стрільців, 28.
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
Новий мінісквер біля метро «Оболонь»
Новий мінісквер біля метро «Оболонь»
фото: «Київзеленбуд»
Мінісквер на Оболонському проспекті
Мінісквер на Оболонському проспекті
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація запустила нову ініціативу #ЗапитайІнспектора, яка дозволить мешканцям напряму звертатися до Департаменту територіального контролю КМДА черех Facebook. Цей крок покликаний покращити комунікацію та оперативність реагування на проблеми благоустрою в столиці. Киянам пропонується публікувати дописи на своїх сторінках у Facebook, описуючи проблеми, пов'язані з благоустроєм (наприклад, захоплення зелених зон, незаконні конструкції тощо), і додавати хештег #ЗапитайІнспектора. Фахівці Департаменту територіального контролю, які постійно моніторять соціальні мережі, оперативно знайдуть такий пост, відреагують на нього та нададуть відповідь автору звернення.

Теги: Київзеленбуд благоустрій Київ

